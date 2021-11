Spotify est le dernier à expérimenter un flux vidéo analogue à celui de TikTok

Spotify veut devenir plus proche de TikTok… en quelque sorte. Apparemment, le service de streaming musical Spotify teste un nouveau flux vidéo de type TikTok dans son application iOS bêta qui affiche des clips vidéo en plein écran au fur et à mesure de la lecture des chansons, rapporte TechCrunch.

Cette fonctionnalité a été repérée par Chris Messina, qui a posté une vidéo du flux en action. Lorsqu’il est disponible, le flux vidéo est accessible à partir d’un quatrième onglet dans la barre de navigation intitulée « Découvrir » situé entre les boutons « Accueil » et « Recherche ». Les titres individuels peuvent ensuite être aimés en faisant défiler le flux, et il y a également une icône de menu à trois points pour faire apparaître les options pour chaque chanson.

Spotify a confirmé le test dans une déclaration fournie à TechCrunch, mais a refusé de commenter si ou quand il pourrait voir un déploiement plus large. « Chez Spotify, nous effectuons régulièrement un certain nombre de tests dans le but d’améliorer l’expérience utilisateur », a déclaré un porte-parole. « Certains de ces tests finissent par ouvrir la voie à notre expérience utilisateur plus large et d’autres ne servent qu’à un apprentissage important. Nous n’avons pas d’autres nouvelles à partager pour le moment ».

Not only that, @Spotify Discover is basically a pared down version of a TikTok-style feed of vertical music videos (likely using their canvas format) that you can like or skip.#NewSpotify pic.twitter.com/hpOEZ8v9bl —Messina.eth (@chrismessina) November 24, 2021

La nouvelle fonctionnalité « Découvrir » pourrait s’avérer très utile pour les artistes, car elle leur permettra d’ajouter une visualisation à leurs chansons sans avoir besoin d’un clip vidéo onéreux. Cette fonctionnalité permettra également à Spotify de se différencier davantage de son plus grand concurrent, Apple Music, car ce dernier ne dispose pas d’une section de flux vidéo.

Si Spotify ajoute effectivement la nouvelle section « Découvrir » à son application, les vidéos musicales verticales pourraient devenir monnaie courante. Si cela se produit, Apple ajoutera probablement aussi une fonctionnalité analogue à son service de streaming musical.

Tout le monde prend note de TikTok

Spotify n’est pas la première application populaire à travailler sur un flux vidéo de type TikTok. Instagram a introduit une fonction très analogue dans son application, appelée Instagram Reels. YouTube a également lancé sa propre version d’un flux vidéo vertical appelé YouTube Shorts.

Reels et Shorts ont tous deux connu un certain succès, et il n’est pas surprenant que d’autres grandes entreprises souhaitent ajouter des fonctionnalités analogues à leurs applications. Netflix a également introduit récemment dans son application un flux vidéo contenant du contenu comique. Cette nouvelle fonctionnalité Netflix s’appelle « Fast Laughs ».

Alors que les heures d’engagement de TikTok montent en flèche, même les plateformes qui ne sont pas des réseaux sociaux commencent à vouloir utiliser son format pour aider les utilisateurs à s’engager dans leurs propres services.