L’iPhone 14 Pro pourrait être équipé d’un port USB-C

De croustillantes nouvelles informations concernant les futures itérations de l’iPhone ont été publiées sur la toile. L’une des rumeurs prévoit que la série iPhone 14 Pro passera de la prise Lightning propriétaire actuelle à l’USB-C.

La seconde rumeur concerne le moment où Apple pourrait commencer à produire et à utiliser sa propre puce de modem autonome dans ses appareils mobiles.

Selon iDropNews, plusieurs sources anonymes leur ont confié qu’Apple envisageait de remplacer le port Lightning par un port USB-C à partir de l’iPhone 14 Pro et de l’iPhone 14 Pro Max. Ces sources disent qu’il y a trois raisons principales pour lesquelles Apple veut faire ce changement. La première raison est la vitesse de transfert plus rapide disponible avec l’USB-C.

À titre d’exemple, la fonction ProRes des iPhone 13 Pro sera également disponible sur les modèles iPhone 14 Pro et apportera à l’iPhone un montage professionnel post-production haute performance. ProRes prend beaucoup de stockage et est généralement utilisée par les professionnels qui ont besoin d’exporter la vidéo vers leur PC. Mais le problème est que le câble Lightning utilise des vitesses de transfert UBS 2.0.

Ainsi, selon iDropNews, disons que vous enregistrez 2 heures de vidéo 4K non retouchée. Cela représente 720 Go et un fichier de cette taille prendrait 3 heures et 45 minutes pour être transféré sur un PC. Cependant, si ce fichier était transféré en utilisant la technologie USB-C avec l’USB 4, comme on le trouve sur le dernier iPad Pro, le fichier serait transféré en seulement 2 minutes et 38 secondes.

Un meilleur transfert, mais pas que

La deuxième raison qui pousse Apple à passer à l’USB-C pour l’iPhone est la proposition de l’Union européenne (UE) qui pourrait contraindre tous les appareils électroniques (y compris les iPhone) du continent à être équipés d’un port USB-C. Les entreprises technologiques qui ne respecteraient pas cette législation s’exposeraient à des amendes. Apple pense peut-être que si elle utilise l’USB-C pour les modèles d’iPhone 14 Pro, cela pourrait être considéré comme un geste de bonne volonté de la part de l’entreprise et l’aider à échapper aux amendes même si elle conserve le connecteur Lightning pour ses modèles d’iPhone 14 non Pro.

Enfin, la dernière raison est que le passage à l’USB-C serait bénéfique pour l’environnement. L’idée est de disposer d’un chargeur universel afin que le monde soit moins encombré de déchets électroniques causés par les chargeurs et les câbles qui envahissent la planète. C’est pourquoi les grands fabricants de smartphones du monde entier ont cessé d’inclure des chargeurs dans la boîte de leurs nouveaux smartphones. La plupart des gens ont plusieurs chargeurs qui traînent dans un tiroir quelque part et qui finissent par être jetés, ce qui entraîne une augmentation des déchets électroniques sur la planète.