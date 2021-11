Les meilleures applications pour limiter le temps d’écran sur Android et iOS

Il est facile de faire à peu près tout avec son smartphone. Qu’il s’agisse de payer vos factures ou de commander des courses, des tâches autrefois ardues peuvent être accomplies en quelques minutes.

Cependant, si vous êtes comme beaucoup de gens, vous êtes peut-être préoccupé par le temps que vous passez sur votre téléphone. Heureusement, il existe d’excellentes applications qui peuvent vous aider à trouver un peu d’équilibre.

Voici mes applications préférées pour vous aider à réduire le temps passé devant l’écran et à vous réapproprier votre vie.

Bien-être numérique

Je vais commencer par le limiteur de temps d’écran intégré pour Android. Bien-être numérique est déjà installé sur votre téléphone Android, et il s’avère que c’est un moyen assez efficace, bien que simple, de vaincre la dépendance au téléphone et de vous empêcher de faire défiler Facebook toutes les x minutes alors que vous devriez travailler. Pour y accéder, il suffit d’aller dans Paramètres > Bien-être numérique et contrôle parental et de cliquer Minuteur d’application sous Vos objectifs. À partir de là, vous pouvez cliquer sur l’icône du minuteur à droite de chaque application pour ajouter votre propre minuteur.

Vous pouvez également appuyer sur Temps de travail ou Temps personnel sous Mode sans distractions pour définir les applications que vous pouvez utiliser pendant ces périodes. Par exemple, vous pouvez vous autoriser à utiliser uniquement Gmail et Microsoft Teams pendant le Temps de travail. Vous pouvez également définir la durée de votre temps de travail pour une période donnée ou jusqu’à ce que vous le désactiviez. En appuyant sur Temps d’écran sous Vos objectifs, vous pouvez voir les statistiques de votre utilisation de diverses applications, ce qui est utile pour rompre le cycle de la dépendance.

Temps d’écran

L’application intégrée Temps d’écran d’Apple est un excellent moyen de suivre votre temps d’écran sans télécharger d’autres applications. Intégrée à iOS (et iPadOS), vous pouvez y accéder en allant dans Réglages > Temps d’écran. À partir de là, vous pouvez définir des limites d’utilisation pour toutes vos applications, programmer des temps d’arrêt et définir les apps que vous souhaitez autoriser à tout moment. Vous pouvez également accéder aux graphiques et aux statistiques de votre temps d’écran sur une base quotidienne et hebdomadaire, afin de voir combien de temps en plus ou en moins vous avez passé sur votre téléphone.

Temps d’écran répartit l’utilisation des applications en catégories (jeux, réseaux sociaux, etc.), ce qui vous permet de voir rapidement où va votre temps et d’adapter vos limites d’utilisation en conséquence. La fonctionnalité est liée à votre compte iCloud, donc si vous activez l’option Partager entre les appareils dans le menu de Temps d’écran, vous pourrez voir comment vous utilisez les applications sur tous vos appareils Apple.

Moment

Qui a dit que la désintoxication numérique ne pouvait pas être amusante ? Moment vous aide non seulement à mesurer le temps que vous passez sur votre smartphone et les applications que vous utilisez le plus, mais il vous aide aussi à décrocher moins souvent votre téléphone. Le coaching quotidien vous donne des habitudes simples à essayer chaque jour pour améliorer votre santé, votre concentration et votre bien-être.

Vous pouvez rejoindre et créer des groupes d’amis ou de membres de votre famille pour vous responsabiliser mutuellement et profiter du coaching ensemble.

Social Fever

Si vous avez besoin d’un peu d’aide pour gérer votre temps et vaincre votre dépendance aux smartphones, Social Fever peut vous aider. Son interface simple vous montre d’un coup d’œil le temps que vous passez sur diverses applications, notamment les réseaux sociaux. Vous pouvez facilement configurer des minuteries pour vous avertir lorsque vous avez dépassé vos limites — et il est rapide et facile de commencer sans avoir besoin de créer un compte.

Il suffit d’installer Social Fever et d’ajouter les applications que vous souhaitez suivre.

Freedom

Freedom est utilisée par plus d’un million de personnes dans le monde et vous permet de créer des listes de blocage et de programmer du temps loin des applications qui peuvent être les plus distrayantes. Que vous souhaitiez vous concentrer sur vos études, terminer votre travail ou simplement vous défaire d’une mauvaise habitude téléphonique, l’application peut vous aider. Il suffit de sélectionner les sites Web et les applications que vous souhaitez bloquer pour commencer votre session et Freedom vous empêchera de les ouvrir.

Il existe une application Freedom pour iOS et Android ainsi que pour Mac, Windows, Chromebook et Linux, ce qui permet de créer facilement des listes de blocage personnalisées pour tous vos appareils. Freedom propose une période d’essai gratuite, mais un abonnement mensuel, au prix de 7 dollars par mois ou 29 dollars pour l’année, est nécessaire pour accéder à toutes ses fonctionnalités.

Space

Space est un peu différent des autres applications de gestion du temps d’écran. Space vous aide à fixer des objectifs pour être plus attentif à votre utilisation des écrans. Lorsque vous installez Space, vous remplissez un court questionnaire sur vos habitudes en matière de smartphone, puis vous sélectionnez le type d’utilisateur qui vous correspond le mieux. L’application définit ensuite des objectifs de déverrouillage de l’écran et d’utilisation du temps.

L’application vous enverra des notifications lorsque le temps d’utilisation de l’écran augmentera et vous récompensera avec différents badges de réussite lorsque vous atteindrez vos objectifs quotidiens — et vous pourrez également comparer vos progrès avec vos amis et votre famille. Il existe même un cours de 8 jours sur l’équilibre entre le téléphone et la vie, qui contient des recherches et des recommandations pertinentes et informatives pour vous aider à équilibrer votre utilisation du smartphone et le reste de votre vie de manière plus saine, ce dont nous pourrions tous bénéficier.

AppDetox

AppDetox vous permet de créer facilement des règles pour limiter l’accès à certaines applications. Les limitations habituelles basées sur l’horaire et le temps sont disponibles, ainsi qu’une option qui vous oblige à marcher pour gagner du temps d’écran.

AppDetox est l’une des rares applications à proposer une option « pour toujours » pour les applications qui ne peuvent pas être supprimées de votre smartphone — et elle est également pratique pour les parents qui souhaitent contrôler le temps d’écran de leurs enfants.

Off the Grid

Pour ceux qui ont vraiment du mal à ne pas utiliser leur téléphone, Off the Grid est peut-être fait pour vous. Off the Grid bloque complètement votre téléphone pendant une durée que vous déterminez. Vous pouvez programmer votre heure de désactivation, par exemple, si vous voulez arrêter d’utiliser votre téléphone après 20 heures tous les soirs. Vous pouvez même définir des messages de réponse automatique personnalisés pour faire savoir à vos amis et à votre famille pourquoi vous ne répondez pas, et choisir d’autoriser les appels, au cas où quelqu’un aurait besoin de vous joindre en urgence.

Lorsque vous êtes hors réseau, vous pouvez toujours accéder à l’application appareil photo, pratique au cas où vous auriez besoin de capturer un moment spécial ou de prendre un selfie.

AntiSocial

AntiSocial est l’une des applications de limitation du temps d’écran les plus connues disponibles sur Android. Bien qu’elle offre de nombreuses fonctionnalités standard, comme la limitation du temps d’écran et le blocage d’applications, elle a un atout intéressant dans sa manche. AntiSocial compare vos données d’utilisation de l’écran à celles d’autres personnes de votre cohorte d’âge et de sexe, ce qui vous permet de savoir si vous utilisez votre appareil plus que vos pairs. L’utilisation est totalement gratuite et il n’y a pas de publicité.