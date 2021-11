Google Messages pourrait améliorer la qualité des vidéos envoyées par texto avec Google Photos

Étant donné que iMessages d’Apple et RCS ne sont pas compatibles, le fait de permettre le visionnage de vidéos depuis l’application Google Photos pourrait permettre aux utilisateurs d’iOS et d’Android d’envoyer des vidéos de meilleure qualité entre les deux systèmes d’exploitation.

L’envoi de vidéo en utilisant RCS Chat offre déjà une vidéo de qualité. Lorsqu’une vidéo est envoyée en « chat » au lieu de MMS, elle est téléchargée sur le cloud et le destinataire reçoit tranquillement un lien qui lit automatiquement la vidéo dans Google Messages. RCS permet aux utilisateurs d’Android d’envoyer des messages de 8 000 caractères au lieu des 160 autorisés par les SMS. Il permet également aux utilisateurs d’Android de partager des fichiers vidéo plus longs.

Google, comme vous le savez probablement, a travaillé dur pour convaincre tous les utilisateurs d’Android de déployer le protocole Rich Communication Service (RCS) pour la messagerie. Puisque RCS utilise la connexion de données de votre smartphone au lieu de sa connexion cellulaire, il offre de nombreuses fonctionnalités trouvées sur iMessages d’Apple, y compris la possibilité d’envoyer des messages en Wi-Fi. D’autres changements trouvés sur RCS vous donnent la possibilité d’envoyer plus de caractères dans un message, de recevoir des accusés de réception, de profiter du chiffrement de bout en bout, et plus encore.

Certaines photos pourraient s’ouvrir automatiquement dans Google Messages plutôt que d’amener les utilisateurs à l’application Google Photos. Comme Google n’a pas encore officiellement dévoilé cette fonctionnalité, on ne sait pas exactement comment elle fonctionnerait. Cependant, il faut faire quelque chose, car la vidéo par MMS donne des images de mauvaise qualité et, en général, seuls de courts clips peuvent être partagés sur cette plateforme.