Une nouvelle photo révèle les vitesses d’horloge du SoC Snapdragon 898

Qualcomm possède beaucoup de brevets 5G, et il a beaucoup de droits exclusifs pour utiliser ses brevets afin de développer ses puces et de les développer dans son propre paquet unique, qu’il peut ensuite vendre aux fabricants pour les intégrer dans leurs appareils.

Selon certaines rumeurs, la prochaine génération du Snapdragon 898 utilisera une architecture GPU unique qui apportera des améliorations significatives aux performances et à l’efficacité du chipset . On ne sait pas exactement ce qui sera utilisé et comment, mais les rumeurs suggèrent que nous pourrions voir jusqu’à 20 % d’amélioration par rapport à la génération précédente, ce qui serait impressionnant.