Vous êtes-vous déjà demandé si vous pouviez supprimer un message sur WhatsApp un jour plus tard ? Si c’est le cas, vous savez qu’actuellement, ce n’est pas possible, car le populaire service de discussions a une limite pour la suppression des messages pour tout le monde, et elle est de seulement 68 minutes. Cependant, cela pourrait changer, rapporte 91 Mobiles. Il semble que WhatsApp travaille à se débarrasser de la limite de temps pour la suppression des messages.

WABetaInfo a été le premier à remarquer la fonctionnalité sur laquelle l’entreprise travaille. La nouvelle fonctionnalité n’est pas encore disponible pour le public, car elle est encore en cours de développement.

La fonctionnalité « Supprimer pour tous » a été introduite pour la première fois sur WhatsApp il y a 4 ans. Initialement, elle avait une limite de seulement 7 minutes, et une fois cette limite dépassée, vous ne pouviez plus supprimer le message pour tout le monde. Plus tard, WhatsApp a travaillé pour étendre la limite et elle est maintenant de 1 heure, 8 minutes et 16 secondes (précisément 4096 secondes après l’envoi du message).

Cependant, WhatsApp travaille à étendre encore plus cette limite de temps, et selon WABetaInfo, WhatsApp travaille actuellement sur une nouvelle version de « supprimer pour tout le monde ». La limite de temps exacte n’a pas encore été divulguée, mais WABetaInfo a pu supprimer un message envoyé il y a 3 mois, donc clairement la limite permet de disposer de beaucoup plus de temps pour changer d’avis sur un message envoyé que ce dont vous disposez actuellement.

Cette nouvelle fonctionnalité permettra de supprimer n’importe quel message pour tout le monde sans tenir compte de la date d’envoi. Cependant, étant donné qu’il s’agit d’une fonctionnalité non confirmée en cours de développement, des changements dans la façon dont elle fonctionne sont possibles et rien n’est confirmé. Pour le moment, elle n’est même pas encore disponible pour les bêta-testeurs, donc au final, les choses pourraient être complètement différentes.

Une excellente nouvelle !

En outre, il n’est pas certain que les messages envoyés avant l’activation de la nouvelle fonction « Supprimer pour tous » puissent être supprimés. Il n’y a pas de calendrier pour savoir quand cette limite étendue sera officiellement disponible pour le public, mais avant cela, elle doit être mise à disposition des bêta-testeurs de WhatsApp, donc il y a encore un peu de temps avant que tout le monde puisse l’utiliser.

Récemment, WhatsApp a obtenu de nombreuses fonctionnalités utiles, a testé de nombreuses améliorations et a travaillé dur pour offrir une expérience utilisateur agréable. Cette nouvelle fonctionnalité sera également quelque chose que beaucoup de gens seront heureux de recevoir, si WhatsApp ne décide pas de l’abandonner.