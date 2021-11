Google corrigera les problèmes d’affichage du Pixel 6 avec une mise à jour le mois prochain

Comme je l’ai mentionné plus haut, Google a déjà confirmé le problème dans un document d’assistance récemment publié et a déclaré qu’il serait corrigé dans la mise à jour logicielle de décembre. Malheureusement, cela signifie que la première mise à jour de novembre ne résoudra pas le problème dès le départ. Cependant, au cours de la première semaine de décembre, les utilisateurs peuvent s’attendre à une solution à ce problème.

Avec chaque nouvelle sortie de smartphones, il y a forcément un problème ou deux. Cependant, si possible, Google est toujours rapide à publier des mises à jour, et c’est la situation exacte que nous avons ici .

Selon 9to5Google , plusieurs utilisateurs sur Reddit ont remarqué des problèmes avec l’écran et se sont empressés de les signaler. Par exemple, certains propriétaires se sont plaints de teintes vertes près du haut de l’écran lorsque la luminosité est faible, tandis que d’autres voient un “scintillement” bizarre lorsque l’écran est éteint. En outre, lorsque les utilisateurs appuient brièvement sur le bouton d’alimentation, mais pas assez fort pour allumer l’écran, ils obtiennent un gros scintillement de lumière verte qui va et vient.

Maintenant que les nouveaux smartphones Pixel 6 de Google sont expédiés aux utilisateurs, nous commençons à voir quelques rapports sur de potentiels problèmes d’écran de Pixel 6. Le plus notable, de nombreux propriétaires avec le plus grand Pixel 6 Pro voient une lumière verte vacillante, même lorsque l’écran est éteint .