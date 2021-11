L’iMac Pro 27 pouces pourrait arriver début 2022 avec un écran Mini-LED et un CPU M1 Pro

Le nouvel iMac d’Apple, qui devrait arriver en 2022, pourrait s’appeler l’iMac Pro et remplacerait l’actuel iMac de 27 pouces. Il remplacerait la puce d’Intel par les nouvelles puces M1 Pro et Max et mettrait en œuvre le même écran Mini-LED que celui des nouveaux MacBook Pro.

Cette nouvelle spéculation émane de @dylandkt qui affirme que le nouveau tout-en-un aura un écran Mini-LED de 27 pouces avec la technologie ProMotion (cette information provient d’une autre source respectée, Ross Young [PDG de Display Supply Chain Consultants].

La fuite est une liste assez longue d’autres possibilités, comme vous pouvez le voir, qui comprend la possibilité que la machine ait un design « analogue » à l’iMac 24 pouces existant alimenté par le M1, et la présence d’un port HDMI, plus un port pour carte SD et des connecteurs USB-C, ainsi que des bords sombres [plutôt que les bords blancs sur l’iMac de 24 pouces].

La spécification de base du tout-en-un sera censée fonctionner avec 16 Go de RAM et 512 Go de stockage interne, et le prix commencera à partir de 2 000 dollars ou plus.

Le nom de l’iMac Pro n’est apparemment pas une valeur sûre, c’est plutôt ce qu’Apple a surnommé le PC pour le moment, mais cela pourrait changer, observe @dylandkt, car « l’équipe marketing peut changer de vitesse très rapidement ». Mais l’idée actuelle est de l’appeler iMac Pro pour le différencier de l’iMac de 24 pouces, et d’indiquer l’utilisation du SoC M1 Pro plutôt que le simple M1 sur ce dernier.

La puce Pro sous le capot

Comme l’affirme la fuite, il s’agit d’un appareil « Pro » avec une puce « Pro » [et une alternative Max, d’ailleurs, tout comme les nouvelles versions MacBook Pro.

Étant donné l’utilisation des mêmes puces, de l’écran et d’autres similitudes avec les nouveaux MacBook Pro – peut-être même le nom — la question que certains se posent maintenant, puisque @dylandkt observe que Face ID est testé [mais n’est pas confirmé], est de savoir si le prétendu iMac Pro aura l’encoche ? Et si c’est le cas, est-ce que cela risque de diviser autant que les nouveaux MacBook ?

Nous n’aurons peut-être pas à attendre si longtemps pour le savoir, car la rumeur d’un iMac 27 pouces pourrait être lancée assez tôt l’année prochaine. Le PC tout-en-un devrait sortir au cours du premier semestre 2022, comme l’affirme le tweet ci-dessus, bien que Ross Young réduise encore ce chiffre à Q1 de 2022. @dylandkt est d’avis qu’un événement au printemps est le plus probable, mais ce ne sont que des spéculations bien sûr, et il y a un risque de retard — pénuries de puces et autres problèmes abondants — note la fuite.