La rumeur veut que le casque AR/VR d’Apple soit un appareil haut de gamme pour 2022

Nous entendons parler du prochain casque de réalité mixte AR/VR d’Apple depuis un certain temps déjà. Un rapport publié l’année dernière précisait que le casque de réalité mixte d’Apple serait doté de 15 modules de caméra, d’un écran Micro-LED et coûterait environ 1 000 dollars. Dans la nouvelle édition de la newsletter Power On de Bloomberg, Mark Gurman a donné plus de détails sur le prochain casque d’Apple.

Il affirme que le casque de réalité mixte 2022 d’Apple sera capable de jouer à des jeux VR de « haute qualité » malgré ses deux écrans haute résolution, grâce à des puces performantes. Il n’y a pas beaucoup de nouvelles informations ici, mais d’après la description donnée par Gurman, il semble que le casque sera plus vers le haut de gamme du marché.

Selon lui, les jeux pourront être pratiqués dans « les deux environnements », à savoir la réalité virtuelle et la réalité virtuelle. Gurman affirme que « la réalité virtuelle est ce que vous voulez pour des jeux performants avec des graphismes de haut niveau ». Il affirme que l’appareil pourrait arriver « dès l’année prochaine ».

En outre, Gurman affirme que « dans quelques années, Apple proposera un véritable casque de réalité virtuelle ». Apple serait en train de tester les écrans de l’appareil, qui supporteraient une grosse densité de pixels de 3 000 points par pouce (ppp). Même si les jeux ne pourront pas fonctionner à une résolution 8K, cela laisse entrevoir la puissance de traitement considérable dont pourrait disposer l’appareil.

Dans un autre rapport, le célèbre analyste d’Apple, Ming Chi-Kuo, affirme que le produit sera doté d’un support Wi-Fi 6E « pour une bande passante plus élevée et une faible latence ».

Un casque très haut de gamme

Selon Ming Chi-Kuo, la limitation des casques VR de la génération actuelle est qu’ils nécessitent une connexion par fil en raison des grandes quantités de mouvements de données. Mais avec le support Wi-Fi 6E, Apple prévoit de résoudre ce problème. À titre de comparaison, le Oculus Quest de Facebook, ou plutôt de Meta, prend déjà en charge le Wi-Fi 6 qui diffuse des flux jusqu’à 120 Hz.

Kuo affirme qu’Apple va probablement égaler cette vitesse dans son casque, et intégrera la 5G mmWave par-dessus pour « améliorer encore l’expérience sans fil et réduire le besoin d’un ordinateur ou d’un autre appareil ».