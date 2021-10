Tesla dépasse les 1 000 milliards de dollars de valeur boursière pour la première fois de son histoire

Le cours de l’action a bondi de 12,6 % après l’annonce du récent accord entre Tesla et le géant de la location de voitures Hertz . Selon les rapports, Hertz, qui est récemment sorti de la faillite, a signé un accord avec Tesla pour acquérir 100 000 voitures électriques pour ses opérations. L’accord vise à porter à 20 % l’offre de véhicules électriques de Hertz et la société aurait payé environ 4,2 milliards de dollars pour cela.

Rejoignant des entreprises comme Apple, Google et Amazon, Tesla a atteint et dépassé ce lundi la barre des 1 000 milliards de dollars de valeur boursière , le cours de son action dépassant pour la première fois les 1 000 dollars. Le constructeur américain de voitures électriques a profité de l’explosion de la demande de véhicules électriques et est actuellement en train d’étendre sa présence dans le monde pour accroître sa portée au niveau mondial.