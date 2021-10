Google produirait 7 millions d’unités de Pixel 6

D’après ce que nous avons vu jusqu’à présent sur la nouvelle série de smartphones de Google, les Pixel 6 et Pixel 6 Pro, on peut légitimement affirmer que la gamme de Pixel 6 sera l’un des appareils les plus attendus en 2021.

Google semble prendre le business des smartphones plus sérieusement que jamais, et cela se voit avec toutes les fuites de publicités et autres campagnes qu’elle mène depuis des mois. Aujourd’hui, un nouveau rapport affirme que Google pourrait produire 7 millions d’unités de Pixel 6.

Selon un nouveau rapport de Nikkei Asia, la « démarche la plus agressive à ce jour de Google pour augmenter sa production de smartphones » fera que Google produira plus de 7 millions d’appareils Pixel 6. Le rapport ne mentionne pas combien de ces unités seraient les appareils Pixel 6 standard et les appareils Pixel 6 Pro. Le rapport mentionne également que Google prévoyait de produire 5 millions d’appareils Pixel 5a, comme le rapporte 9to5Google.

La société a expédié moins d’appareils l’année dernière, ce qui était probablement dû à la situation mondiale et au fait qu’elle a lancé un modèle de milieu de gamme au lieu d’un traditionnel smartphone phare haut de gamme. Nikkei cite des chiffres d’IDC qui indique que Google a produit 3,7 millions de smartphones l’année dernière. Autrement dit, Google va tripler sa production de smartphones pour 2020.

Le rapport mentionne également que « Google tente de capitaliser sur sa position de seul fabricant américain de smartphones fonctionnant avec le système d’exploitation Android », ce qui n’est pas trop surprenant puisqu’elle le fait depuis des années afin de rendre certaines fonctionnalités plus « exclusives » à la gamme Pixel, les apportant à d’autres appareils plus tard, ou pas du tout.

Google a d’autres velléités

La société ciblerait Apple, Samsung et Xiaomi, les trois principaux constructeurs actuels. À titre de comparaison, Apple devrait expédier environ 80 millions d’iPhone 13 rien qu’en 2021, ce qui signifie que le Pixel sera encore très loin derrière.

En outre, selon les rumeurs, Google travaille également sur ses processeurs personnalisés pour ChromeOS et d’autres Chromebooks et tablettes, qui seraient disponibles dans le courant de l’année 2023. Si ces rumeurs sont authentiques, elle pourrait potentiellement concurrencer plus étroitement les autres appareils Windows et Mac et offrir une intégration étroite analogue à celle d’Apple ou de Samsung avec ses appareils. Google travaillerait sur une nouvelle génération de Pixelbook, bien que nous n’ayons aucune information sur la date à laquelle il pourrait être disponible.