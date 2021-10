Le Pixel 6 Pro sera le flagship de vos rêves, selon un listing Amazon

Il ne reste à peu près rien à Google pour surprendre la foule virtuelle demain lorsqu’elle dévoilera le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro. Cependant, ces fuites peuvent également avoir travaillé en sa faveur pour aider la médiatisation, et à susciter l’intérêt pour le prochain grand smartphone de Google. Bien sûr, la façon dont ces spécifications et caractéristiques fonctionnent ensemble doit encore être mise à l’épreuve, et ce dernier lot de fuites tente de montrer ce que vous aurez réellement en main.

Les informations sur le Pixel 6 qui ne sont pas déjà connues seront révélées le 19 octobre. Google a déclaré que les smartphones seront équipés de capteurs de caméra plus grands et qu’ils fonctionneront sur la puce Tensor spécialement conçue à cet effet. Des fuites ont révélé les spécifications des caméras, les capacités des batteries et les taux de rafraîchissement de l’écran.

Dans l’ensemble, il pourrait bien s’agir de l’un des meilleurs smartphones de l’année. Le nouveau matériel sera complété par Android 12 et un impressionnant support logiciel (4 mises à jour du système d’exploitation et 5 ans de correctifs de sécurité).

Les fuites de prix qui sont apparues jusqu’à présent affirment que le Pixel 6 commencera à 649 euros et que le Pixel 6 Pro sera lancé au prix de 899 euros. Et aujourd’hui, Amazon a apparemment confirmé les prix officiels de la série au Royaume-Uni. Repérés par Roland Quandt, les listings ont révélé que le Pixel 6 Pro de base avec 128 Go de stockage sera vendu 849 £ (~ 1 006 euros) et que la variante 256 Go coûtera 949 £ (~ 1 125 euros) — néanmoins ne vous attendez pas à un taux de change direct, et nous pourrions toujours voir le Pixel 6 Pro de base à 899 euros.

Pixel 6 Pro 128 GB 849 £ https://t.co/WiytWLDCqi Pixel 6 Pro 256 GB 949 £ https://t.co/iAOe7NnxC5 Shipping from Nov 1, Amazon UK says. —Roland Quandt (@rquandt) October 17, 2021

Des spécifications phares

Les listings corroborent également les rumeurs qui indiquent que le smartphone arbore un panneau AMOLED de 6,71 pouces d’une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, que le Tensor est basé sur un processus de 5 nm et que l’appareil dispose de 12 Go de RAM. Le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro seront les premiers de leur genre à utiliser la brillante nouvelle puce Tensor de Google conçue par ses soins. Comme vous pouvez probablement le deviner par son nom et son créateur, c’est une puce qui est conçue pour l’apprentissage automatique et les applications d’IA. En particulier, elle sera utilisée pour exécuter ces applications sur l’appareil sans avoir à faire appel à des serveurs distants.

La caméra principale sera un capteur de 50 mégapixels, le téléobjectif de 48 mégapixels avec un zoom optique 4x, et le capteur ultra-large de 12 mégapixels. Le smartphone est capable d’enregistrer des vidéos 4K à 30 et 60 images par seconde et la caméra frontale sera un capteur de 12 mégapixels. Les appareils sont équipés d’un capteur d’empreintes digitales sous l’écran et le stockage interne n’est pas extensible.

Le modèle standard, le Pixel 6, devrait avoir deux capteurs de caméra (principale et ultra-large) et un écran de 6,4 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz. Le Pixel 6 serait équipé d’une batterie d’une capacité de 4 614 mAh, tandis que le modèle Pro aura une batterie de 5 003 mAh.

Le Pixel 6 Pro ne sera pas aussi lourd que les appareils concurrents

Si l’on en croit Amazon, le Pixel 6 Pro pèse 175 grammes, ce qui signifie qu’il sera considérablement plus léger que les smartphones concurrents comme l’iPhone 13 Pro d’Apple (240 grammes) et le Galaxy S21 Ultra de Samsung (227 grammes). Ce serait une certaine prouesse d’ingénierie, étant donné que le smartphone est censé avoir un grand écran et une grosse batterie.

Le Pixel 6 serait disponible dans les coloris Kinda Coral, Sorta Seafoam, et Stormy Black, tandis que le Pixel 6 Pro sera disponible dans les coloris Sorta Sunny, Cloudy White, et Stormy Black. La rumeur avait précédemment indiqué que les ventes commenceraient le 28 octobre, mais Amazon UK suggère que les appareils arriveront dans les rayons le 1er novembre.