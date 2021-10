Facebook Gaming lance une fonctionnalité de co-streaming pour les streamers

by

by

Facebook déploie sa fonction de co-streaming pour tous les streamers sur la plateforme Facebook Gaming. Cette fonctionnalité permettra aux joueurs de s’associer et de se diffuser mutuellement, tout en permettant aux spectateurs de naviguer entre les co-streams et de sélectionner la perspective de laquelle ils souhaitent voir l’action.

Cette fonctionnalité n’était disponible que pour les streamers du programme partenaire. Mais maintenant, elle est diffusée de manière plus large. Selon TechCrunch, la fonctionnalité ne peut actuellement être utilisée que par quatre streamers à la fois.

Facebook a déclaré qu’avec cette nouvelle fonctionnalité, l’objectif est d’accroître la visibilité des streamers. Ils souhaitent également encourager la collaboration entre les streamers. L’objectif est également d’améliorer l’expérience globale de visualisation pour tous les streamers.

Ces dernières années, Facebook Gaming a augmenté ses fonctionnalités afin de toucher un public plus large que celui du duopole du streaming de jeux. Le secteur est actuellement dominé par YouTube Gaming et la plateforme Twitch, dont Amazon est propriétaire. Facebook Gaming fait un excellent travail puisqu’il dépasse YouTube en matière de croissance des jeux, mais Twitch reste la plateforme numéro un en matière d’heures de streaming et d’heures de visionnage.

Une part importante de la stratégie de Facebook Gaming pour accroître son audience consiste à mettre en place un programme de partenariat substantiel avec des streamers qui entretiennent une relation étroite avec la plateforme, et qui sont là pour tester et donner leur avis sur les nouveaux programmes et fonctionnalités, comme le co-streaming.

Un catalogue musical accessible à tous

Outre le service de co-streaming, Facebook Gaming a également annoncé au début du mois qu’elle allait étendre son catalogue musical. Selon VentureBeat, le catalogue musical est désormais accessible à tous les streamers partenaires et à tous les niveaux supérieurs.

L’importance d’une bonne musique en streaming est évidente, mais la complexité de l’obtention des droits musicaux, en fonction du territoire et du partenaire, est un problème majeur auquel les streamers sont confrontés quotidiennement.

Afin de permettre aux streamers de jeux de se concentrer sur ce qu’ils font sans se soucier des droits musicaux, Facebook vient d’annoncer une expansion de sa musique sous licence pour les flux de jeux. En 2020, Facebook a annoncé le lancement de la musique sur Facebook Gaming. Depuis lors, la plateforme a effectué des tests avec les streamers partenaires pour s’assurer qu’ils étaient en mesure de choisir leur musique dans une liste solide, sans risque de représailles.

Grâce à cette expérience, Facebook a pu élargir l’accès à la musique à un plus grand nombre de streamers. Tous les streamers de Level Up et les créateurs partenaires peuvent désormais diffuser de la musique de fond pendant les flux en direct, y compris des clips réalisés à partir de versions VOD.

Choisissez votre musique préférée

La plateforme a conclu des accords avec des centaines de labels et d’éditeurs de musique, dont Warner Music Group, Universal Music Group, Sony Music Entertainment, BMG, etc. Les streamers peuvent inclure des chansons très populaires dans leurs flux en direct.

Les streamers ne sont pas limités à des listes de lecture présélectionnées, car Facebook leur donne la liberté de diffuser la musique de leur choix. Le vaste choix de musique est disponible pour tous les streamers, qui peuvent l’utiliser sur n’importe quel logiciel de streaming et n’importe quel appareil.

Il est important de noter que certains titres à diffusion restreinte ne sont toujours pas autorisés à être utilisés. Lorsqu’un streamer obtient un titre protégé par des droits d’auteur, Facebook émet une notification identifiant l’artiste et le titre. Cette notification permet au streamer d’ajuster sa liste de lecture pour éviter les interruptions.