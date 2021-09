Voici à quoi devraient ressembler les écouteurs sans fil OnePlus Buds Z2

by

Vous avez l’embarras du choix en ce moment si vous voulez des écouteurs sans fil de OnePlus, avec les OnePlus Buds, OnePlus Buds Pro, et OnePlus Buds Z tous disponibles à l’achat à l’heure où j’écris ces lignes. Et, une nouvelle paire d’écouteurs semble prête à voir le jour, selon les dernières fuites.

Près de douze mois après avoir présenté les écouteurs sans fil Buds Z, OnePlus travaille sur une seconde génération qui a fuité dans son intégralité avant une annonce dès le mois prochain. Des trois paires d’écouteurs sans fil que OnePlus fabrique, les OnePlus Buds Z sont les plus abordables, délaissant certaines fonctionnalités clés comme l’annulation active du bruit pour atteindre un prix de 59 euros. Il est probable que les nouveaux OnePlus Buds Z2 soient proposés à un prix analogue.

91mobiles a publié des rendus des OnePlus Buds Z2 qui seraient basés sur des images réelles des écouteurs, ce qui signifie que le design visualisé que vous avez sous les yeux devrait être proche du produit final.

Les OnePlus Buds Z2 ressemblent beaucoup aux Buds Z originaux, la principale différence étant l’utilisation de tiges plus courtes sur chaque écouteur. OnePlus a également pris le temps de peaufiner le design des embouts, les Buds Z2 utilisant des embouts en caoutchouc plus courts, mais plus larges.

L’étui de charge, qui conserve sa forme ovale et compacte, reste pratiquement inchangé. La marque « ONEPLUS » sur le dessus reste également présente pour une autre génération.

Des écouteurs encore abordables

On ne sait pas encore quelles seront les fonctionnalités du OnePlus Buds Z2. Plusieurs capteurs sont visibles sur chaque écouteur, et il a été suggéré qu’ils pourraient servir à la détection automatique de la lecture/pause et à la réduction du bruit. Quant à savoir quand les véritables écouteurs sans fil seront annoncés, OnePlus prévoirait de les sortir en octobre dans une seule couleur — le blanc. L’annonce devrait avoir lieu en même temps que le OnePlus 9RT, réservé à l’Inde. Le prix n’a pas encore été confirmé.

Les écouteurs sans fil sont désormais si populaires qu’ils sont devenus une mini-industrie en soi : regardez le lancement des Nothing Ear (1) par exemple — une paire d’écouteurs d’une société dirigée par Carl Pei, qui était l’un des fondateurs de OnePlus.