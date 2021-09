IKEA et Sonos annoncent la sortie de la nouvelle enceinte Symfonisk Table Lamp

IKEA propose une nouvelle version de son enceinte Symonisk Table Lamp et, comme le laissait entendre la rumeur, elle est désormais proposée avec un choix d’abat-jour, ce qui manquait à la Table Lamp de première génération. Le nouveau modèle, qui s’inscrit dans le prolongement de la collaboration de IKEA avec le fabricant d’enceintes sans fil Sonos, sera vendu en composants.

La base, qui contient l’enceinte et la douille d’éclairage, sera disponible en noir ou en blanc pour 140 dollars. Vous pouvez ensuite recouvrir cette base d’un abat-jour en tissu à 29 dollars, en noir ou en blanc, ou d’un abat-jour en verre à 39 dollars, également en noir ou en blanc. Le nouveau modèle sera disponible outre-Atlantique à partir du 12 octobre — aucune information sur le lancement en France.

La possibilité de mélanger et d’assortir les abat-jour est une grande amélioration par rapport à la version originale, qui vous obligeait à choisir soit une base blanche avec un abat-jour en verre blanc assorti, soit une base noire avec un abat-jour en verre gris fumé. Mais ce n’est pas le seul changement : IKEA a également remplacé la petite douille E11 de type candélabre par un culot E26/E27 beaucoup plus courant. Cela permet à la nouvelle lampe de table de fonctionner avec beaucoup plus de types d’ampoules, y compris la gamme d’ampoules Tradfri Smart LED d’IKEA.

Regardez attentivement les photos ci-dessus et vous remarquerez un autre changement. IKEA a éliminé la base en forme de soucoupe de la lampe de table de première génération qui logeait les commandes de lecture/pause et de volume du haut-parleur. Le bouton latéral surdimensionné qui sert d’interrupteur pour l’ampoule a également disparu. Ces modifications contribuent à rendre la base de la lampe de table plus petite que l’original, ce qui, selon IKEA, était l’un de ses objectifs pour le nouveau modèle après que des recherches aient montré que les acheteurs souhaitaient pouvoir utiliser la lampe sur une table de nuit, ce qui n’était pas aussi facile avec la plus grande taille.

En dehors de ces changements très visibles, IKEA affirme qu’il y a également une architecture acoustique entièrement nouvelle qui incorpore un guide d’ondes personnalisé. Elle devrait, selon la société, créer une expérience sonore exceptionnelle sous n’importe quel angle.

Un nouvel ajout

Comme le modèle original, la nouvelle lampe de table est compatible avec l’ensemble de l’écosystème Sonos de produits audio sans fil et peut être contrôlée depuis l’application Sonos S2. Elle est également dotée de la technologie AirPlay 2 d’Apple, ce qui vous permet de diffuser le son directement depuis n’importe quel appareil Apple sans avoir besoin d’une application tierce.

La nouvelle enceinte Symfonisk Table Lamp rejoint l’actuelle enceinte Symfonisk Bookshelf, ainsi que le Symfonisk cadre avec enceinte WiFi récemment introduite pour 179 euros.