Le Microsoft Store va s’ouvrir aux boutiques d’applications tierces

Le Microsoft Store a fait ses débuts avec Windows 8, donnant pour la première fois au système d’exploitation de bureau de Microsoft une boutique d’applications officielle. Mais, nombre des applications Windows les plus populaires n’étaient pas disponibles dans cette boutique pour diverses raisons.

Avec Windows 11, qui sera lancé le 5 octobre, Microsoft lance une toute nouvelle version du Microsoft Store qui prendra en charge une plus grande variété d’applications (y compris les applications de bureau Win32 ainsi que les applications Universal Windows Platform et Progressive Web Apps). Les utilisateurs pourront également installer des applications Android grâce à l’intégration avec l’Amazon Appstore. Et maintenant, Microsoft a révélé que le Microsoft Store prend également en charge d’autres boutiques d’applications tierces.

La société indique « qu’au cours des prochains mois », l’Epic Games Store et l’Amazon Appstore seront tous deux disponibles depuis le Microsoft Store, ce qui laisse entendre qu’aucun des deux ne sera présent lors du lancement de Windows 11. Mais nous savions déjà que la prise en charge des applications Android ne serait pas incluse dans Windows 11 le premier jour de toute façon (Microsoft précise qu’elle prévoit de commencer à déployer la prise en charge des applications et des jeux Android aux membres du programme Windows Insider preview « bientôt »).

Bien sûr, rien ne vous empêche de télécharger le Epic Games Store ou d’autres boutiques d’applications sur leurs propres sites Web. Mais l’utilisation du Microsoft Store signifie que vous pouvez autoriser la boutique à gérer les mises à jour automatiques de toutes vos applications, y compris celles des boutiques d’applications tierces.

Il est également agréable d’avoir un guichet unique pour toutes les différentes choses que vous pouvez vouloir installer sur votre PC, et bien que nous n’en soyons pas encore là, cette initiative nous en rapproche un peu plus.

Un déploiement sur Windows 11, puis sur Windows 10

Cette initiative permet également à Microsoft de se démarquer de certaines autres entreprises (comme Apple), qui ont des règles interdisant de soumettre des boutiques d’applications à sa boutique d’applications.

L’entreprise note également que sa décision de permettre aux développeurs d’applications Win32 de soumettre des applications sans les réécrire a conduit à une nouvelle vague d’applications apparaissant dans le Microsoft Store, notamment Discord, Zoom Cloud Meetings, Teamviewer et LibreOffice. En outre, la société ne limite plus les navigateurs Web à l’utilisation du même moteur de navigation que Edge, de sorte que Opera et Yandex ont introduit leurs applications dans le Microsoft Store, ce qui constitue une attaque plus subtile contre Apple et même Google.

Alors que la nouvelle expérience de la boutique sera d’abord déployée avec Windows 11, Microsoft affirme que le Microsoft Store mis à jour sera également disponible pour Windows 10 « dans les mois à venir », mais il est probable que certaines fonctionnalités (comme la prise en charge des applications Android) restent exclusives à Windows 11.