by

by

Amazon travaille sur plusieurs nouveaux appareils Echo, des wearables et des chipsets personnalisés

Amazon travaille sur plusieurs nouveaux appareils Echo, des wearables et des chipsets personnalisés

Amazon a connu le succès avec sa vaste gamme d’appareils Echo et cherche maintenant à s’étendre avec encore plus de produits matériels, tous visant des publics différents, selon un nouveau rapport de Bloomberg.

Avant d’entrer dans les détails, il convient de noter qu’Amazon a une annonce prévue pour le mardi 28 septembre. Certains des appareils énumérés ci-dessous pourraient faire leur apparition, mais d’autres pourraient ne pas arriver sur les étagères avant l’année prochaine ou même plus tard.

Bien sûr, d’autres idées pourraient être entièrement abandonnées en fonction de la façon dont le développement se déroule et de l’évolution du marché. Seul le temps nous dira quelle voie Amazon choisit d’emprunter avec la gamme Echo.

L’un des produits les plus remarquables en cours de développement est un Echo plus grand pour les murs avec un écran de 15 pouces. Il porte le nom de code Hoya et peut être monté sur un mur ou placé sur une surface avec un support.

Amazon souhaite faire de cet appareil un centre de contrôle pour la maison connectée, utilisé dans la cuisine pour activer d’autres produits connectés et afficher des recettes. Il servira également de centre d’information, affichant des minuteurs et des rendez-vous, et de lecteur multimédia compatible avec Netflix.

Un robot domestique et une barre de son

Un robot domestique, dont le nom de code est Vesta, qui suit les utilisateurs dans leurs déplacements, est également en préparation. Il n’a pas de bras et ne peut pas monter les escaliers. Une version testée au début de l’année était dotée d’un écran de 7 pouces, tandis qu’une autre présentait un écran plus grand de 10 pouces.

S’il est commercialisé, le produit pourrait coûter environ 1 000 dollars. Cependant, au sein d’Amazon, il semble y avoir une certaine incertitude quant à l’utilité de ce produit, ce qui signifie que sa sortie est loin d’être garantie.

Les haut-parleurs Echo dominent le marché des enceintes connectées, il n’est donc pas surprenant d’entendre qu’Amazon travaille maintenant sur l’expansion de sa gamme de produits avec une barre de son soutenue par Alexa.

La barre de son Echo d’Amazon permettrait également aux utilisateurs d’avoir des appels vidéo à travers leur téléviseur en intégrant une caméra. S’il est annoncé la semaine prochaine, ce produit ne devrait pas arriver sur les étagères avant l’année prochaine. Il n’y a pas de plans immédiats pour rafraîchir les enceintes Echo traditionnelles, Amazon repoussant plutôt ces changements à 2022.

Et même dans l’industrie automobile

Ensuite, les plans d’Amazon pour l’industrie automobile. Bloomberg rapporte que Amazon travaille sur une seconde génération du Echo Auto avec un nouveau design et des capacités de charge intégrées. Le géant de la distribution espère également conclure des accords avec de nouveaux constructeurs automobiles pour intégrer Alexa dans davantage de véhicules.

Bien sûr, la gamme de matériel d’Amazon ne serait pas complète sans quelques wearables. La société a évoqué un nouveau wearable destiné aux enfants et un autre conçu pour les personnes âgées.

Les prochains appareils alimentés par Alexa pourraient également intégrer des capteurs de santé, notamment des capteurs conçus pour suivre la température, la respiration, le sommeil et les ronflements. Des fonctions de surveillance des bébés ont également été étudiées.

Alimentés par des puces Amazon maison ?

Apple et Google utilisent des puces personnalisées dans un nombre croissant d’appareils chaque année et il semble qu’Amazon soit la prochaine entreprise à le faire. Une équipe travaille sur des puces personnalisées pour les futures versions des appareils Echo.

Les objectifs logiciels d’Amazon jouent un rôle important dans cette démarche. La société souhaite que ses logiciels fonctionnent de manière plus transparente et que les appareils Amazon fonctionnent ensemble plus facilement, créant ainsi un écosystème de produits mieux connectés.