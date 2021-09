L’iPhone 13 Pro Max s’en sort pas très bien dans les tests de chute

Avec chaque nouvel iPhone, on assiste toujours à des tests analogues. Si à ses débuts, les gens étaient obsédés par la flexion des smartphones, le test de chute est l’un des plus importants pour les clients. Si vous vous demandez comment l’iPhone 13 Pro Max gère les chutes depuis différentes hauteurs, le voici.

Un simple coup d’œil aux spécifications de l’iPhone 13 Pro Max montre qu’il s’agit d’un gros modèle, plus épais et plus lourd que son prédécesseur, l’iPhone 12 Pro Max, qui est déjà l’un des smartphones phares les plus lourds du marché. Apple affirme que l’iPhone 13 est doté du « verre le plus résistant de tous les smartphones », grâce au Ceramic Shield.

Avec ses 240 g, aucune protection en verre Ceramic Shield ni aucun châssis en acier inoxydable n’aideront votre iPhone 13 Pro Max s’il heurte le sol sans étui, comme le montrent les derniers tests de chute.

En fait, comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessus, l’iPhone 13 Pro Max s’en sort beaucoup moins bien dans les tests de chute standardisés que son prédécesseur le 12 Pro Max, et moins bien que le Galaxy S21 Ultra à plusieurs reprises, bien que ce dernier ne soit pas protégé par la fameuse coque Ceramic Shield.

La morale de l’histoire ? Procurez-vous l’une des meilleures coques pour iPhone 13 Pro Max et enfilez-la dès que le livreur dépose le smartphone de 6,7 pouces sur votre palier, puis mettez une protection d’écran sur ce joli écran ProMotion à 120 Hz.

Entre le smartphone phare le plus lourd de cette taille d’écran et le nouvel îlot photo volumineux à l’arrière, il ne faut pas compter sur les mots à la mode pour empêcher l’iPhone 13 Pro Max de se briser en cas de chute.

Bien sûr, n’essayez pas de faire cela avec votre iPhone tout neuf et tout brillant.