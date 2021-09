Le premier casque de réalité mixte d’Apple disponibles au second semestre 2022 ?

Selon la version traduite de l’édition taïwanaise de Digitimes, le premier casque AR d’Apple a terminé la deuxième phase de test du prototype. L’appareil devrait faire l’objet d’une production de masse au cours du deuxième trimestre de l’année prochaine avant d’être commercialisé au cours du second semestre 2022. La première génération du casque de réalité mixte d’Apple serait encombrante et onéreuse.

Avec pas moins de 15 modules de caméra, un suivi des yeux et une reconnaissance de l’iris, le casque de réalité mixte AR/VR d’Apple pourrait coûter entre 2 000 et 3 000 dollars. Il y a quelques années, on parlait d’une version haut de gamme du casque alimentée par un chipset de 5 nm avec un châssis en « alliage de magnésium léger et très résistant contenant des traces d’éléments de terres rares ». Cette version du casque serait destinée aux utilisateurs industriels.

La réalité virtuelle remplace votre monde réel par un environnement en 3D qui passe pour réel dans votre esprit. C’est parfait pour les joueurs de jeux qui peuvent profiter d’une expérience immersive. Le traitement du casque serait effectué par l’iPhone de l’utilisateur qui se connecterait au casque en Bluetooth. Selon le rapport de Digitimes, Apple pourrait expédier 2 millions d’unités par an.

À l’heure actuelle, le géant technologique serait en train de réduire le poids du casque de réalité mixte tout en cherchant à améliorer l’efficacité de la batterie.

Peu de temps après la sortie du casque de réalité mixte, Apple devrait lancer les Apple Glass, ses lunettes connectées basées sur la réalité augmentée, un peu après 2023, voire en 2025. Le PDG d’Apple, Tim Cook, adore la réalité augmentée, qui utilise des superpositions sur une image du monde réel. Par exemple, dans Apple Plans, des indications de marche en réalité augmentée (comme une grande flèche) sont placées au-dessus d’une image du monde réel. Ces flèches vous indiquent la bonne direction tandis que des boîtes signalent les points de repère.

Des Apple Glass plus alléchantes ?

Même si vous penchez pour les Apple Glass et que vous n’avez aucun sentiment à l’égard du casque de réalité mixte, vous avez tout de même intérêt à garder un œil sur ce que fait Apple avec son dispositif de réalité virtuelle. En effet, certaines des fonctions de réalité augmentée que Apple inclut dans son casque pourraient facilement se retrouver dans les Apple Glass. Les Apple Glass ressembleraient aux lunettes Ray-Ban récemment annoncées par Facebook, mais contiendraient davantage de fonctionnalités.

WCCFtech pense qu’Apple finira par créer son propre silicium pour les Apple Glass, peut-être en utilisant le nœud de processus de 2 nm. Il fut un temps où l’on pensait que les lunettes Apple Glass seraient la prochaine grande nouveauté d’Apple, l’analyste Gene Munster souhaitant que l’appareil soit plus grand que l’iPhone.