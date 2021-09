Les spécifications de la Surface Go 3 confirmées par un revendeur thaïlandais

Microsoft organise un événement ce mercredi 22 septembre au cours duquel la société devrait présenter du matériel de nouvelle génération, notamment de nouveaux appareils Surface Book, Surface Pro et Surface Go.

Nous avons déjà une bonne idée de ce à quoi nous pouvons nous attendre de la tablette abordable Surface Go 3, grâce à plusieurs fuites. Mais maintenant, un revendeur thaïlandais appelé Shopee a publié des pages de produits pour la Surface Go 3, avec des photos et des spécifications détaillées pour les futures versions de la tablette de Microsoft.

Selon Shopee, la nouvelle tablette sera presque identique à la Surface Go 2 : même taille, même forme, même écran, mêmes haut-parleurs, mêmes caméras et mêmes capacités sans fil. Mais, les listings confirment que Microsoft donne à ses tablettes d’entrée de gamme une mise à niveau du processeur, même si elle est modeste.

La Surface Go 3 devrait être disponible avec un choix de processeurs Intel Pentium 6500Y ou Core i3-10100Y, ce qui représente une amélioration par rapport aux processeurs Pentium 4425Y et Core m3-8100Y utilisés pour la Surface Go 2 en termes de vitesses de base et de vitesse de pointe pour le processeur et les graphiques.

Il s’agit toujours de puces de 14 nm qui font partie de la gamme basse consommation « Amber Lake Y » d’Intel, donc ne vous attendez pas au même niveau de performance que vous obtiendriez d’un processeur « Tiger Lake » de 11e génération, mais les Surface Go 3 d’entrée et de haut de gamme devraient être un peu plus rapides que leurs prédécesseurs. L’appareil sera livré avec Windows 11 Home installé en mode S.

Le même prix de départ de la Surface Go 2

Voici un aperçu des spécifications de la nouvelle tablette. Notez que Microsoft pourrait également prévoir de lancer un modèle WiFi + cellulaire, mais celui-ci n’apparaît pas actuellement sur le site Web de Shopee.

Surface Go 3 Écran Écran PixelSense de 10,5 pouces

1 920 x 1 280 pixels

220 pixels par pouce

ratio 3:2

Rapport de contraste 1500:1

Multi-touch à 10 points CPU Intel Pentium Gold 6500Y

Intel Core i3-10100Y GPU Intel UHD Graphics 615 RAM 4 Go/8 Go Stockage 64 Go eMMC

ou

128 Go SSD Caméra arrière 8 mégapixels avec autofocus Caméra frontale 5 mégapixels Ports USB-C

Audio 3.5 mm

Carte micro SD Connectivité Wi-Fi 6

Bluetooth 5.0 Capteurs Capteur de lumière ambiante

Accéléromètre

Gyroscope

Magnétomètre Audio Microphone double

Haut-parleurs stéréo de 2 watts avec Dolby Audio Dimensions & poids 245 x 175 x 8.3 mm

640 g

Étant donné l’augmentation modeste des spécifications, on peut penser que Microsoft va garder le prix de départ de 380 euros que pour le Surface Go 2 lors du lancement des nouveaux modèles. Mais, les prix sur le site Web de Shopee vont de l’équivalent d’environ 380 euros pour un modèle avec un processeur Pentium 6500Y, 4 Go de RAM et 64 Go de stockage, à 575 euros pour un modèle Core i3-10100Y/8 Go/128 Go.