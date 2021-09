L’application Photos arrive sur Windows 11

Microsoft a commencé à tester une nouvelle application Photos pour Windows 11. Comme beaucoup d’autres parties de Windows, la nouvelle application Photos a été remaniée pour correspondre au nouveau système d’exploitation, avec des améliorations subtiles qui vous aident lorsque vous feuilletez une collection de photos ou de vidéos.

« Nous commençons à déployer l’application Photos redessinée pour Windows 11 à tous les utilisateurs de Windows Insiders dans le canal Dev », a annoncé Dave Grochocki de Microsoft. « Notre objectif avec la refonte de l’app Photos était de rendre plus rapide, plus facile et plus agréable pour vous de revivre et de modifier vos photos sur Windows 11“.

L’application Photos est essentiellement la même app que vous voyez aujourd’hui dans Windows 10, avec les mêmes fonctionnalités de base et la même navigation. Mais, elle comporte quelques améliorations qui en font sans doute l’application la plus fortement remaniée pour Windows 11, du moins jusqu’à présent.

Parlons de son design. Évidemment, l’application Photos semble plus naturelle dans Windows 11, avec ses coins arrondis, sa conception Mica, sa typographie actualisée et ses palettes de couleurs adaptées aux thèmes.

Le plus grand ajout est une nouvelle section en bas de la visionneuse de photos qui affiche de petites vignettes de toutes les photos d’un dossier, d’une collection ou d’un album particulier. Il est ainsi plus facile de passer d’une photo à l’autre ou de sélectionner plusieurs photos pour accéder à la nouvelle interface utilisateur « multi-vues ».

Personnellement, la vue multiple est le meilleur ajout, car vous pouvez comparer un tas de photos dans une seule fenêtre. C’est idéal si vous avez passé la journée à prendre des photos et que vous souhaitez sélectionner rapidement les photos à conserver ou à éliminer.

Une interface qui fait place à la photo

Alors que l’application Photos de Windows 10 ne présentait pas une interface utilisateur particulièrement encombrée, Microsoft l’a légèrement simplifiée dans Windows 11. Vous pouvez écarter la nouvelle barre de miniatures ou les barres d’outils de retouche photo en cliquant sur les photos, et glisser entre les images sans aucun élément d’interface utilisateur gênant.

La barre d’outils d’édition de photos mise à jour comprend également quelques ajouts intéressants. Microsoft ajoute un accès rapide à des éditeurs de photos tiers. Cela est possible grâce à des extensions, avec des applications comme Adobe Photoshop Elements, Corel PaintShip Pro et Affinity Photo qui prennent en charge cette intégration.

Malheureusement, Microsoft n’a toujours pas corrigé l’outil de découpage des vidéos. Si vous avez une vidéo capturée à 60 images par seconde, elle passera toujours à 30 images par seconde si vous utilisez l’outil de découpage dans la nouvelle application Photos de Windows 11. Cette application est encore en version bêta, donc cela pourrait changer d’ici à ce qu’elle soit entièrement disponible dans Windows 11. Cependant, Microsoft semble avoir l’intention de déployer cette fonctionnalité pour les utilisateurs de Windows 11 après le lancement du 5 octobre.

Disponible pour les Insiders

Si vous êtes un testeur de Windows 11 sur le canal Dev, l’application Photos mise à jour est maintenant disponible pour être testée.

Il s’agit bien sûr d’une fonctionnalité de base, mais l’application Photos était rarement mise à jour auparavant, c’est donc une bonne nouvelle. Et regardons les choses en face, Windows 11 a été tellement précipité que les refontes d’applications vont apparaître au fil du temps, avec peu de choses prêtes à temps pour le lancement du 5 octobre. Donc, même un rafraîchissement léger comme celui-ci se remarque.