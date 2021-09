by

Les OnePlus 9 et 9 Pro ajoute un nouveau mode Hasselblad XPan

OnePlus vient d’annoncer une importante mise à jour pour ses flagships OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro qui apporte une nouvelle fonctionnalité pour la caméra : le mode XPan. La mise à jour est également censée améliorer considérablement les performances de l’appareil photo pour sa caméra Hasselblad, y compris le nouveau mode XPan et de multiples optimisations de la qualité de l’image.

En gros, vos smartphones OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro devraient prendre de bien meilleures photos après avoir installé la mise à jour. Le XPan Mode s’adresse principalement aux connaisseurs de la photographie et propose deux focales classiques — 30 mm et 45 mm.

Le mode XPan a été co-développé par OnePlus et Hasselblad pour recréer l’expérience classique de Hasselblad XPan dans un smartphone. Lorsqu’un utilisateur ouvre le nouveau mode XPan, l’image s’affiche en noir et blanc par défaut. Bien sûr, le nouveau mode offre également la possibilité de prendre des photos en couleur, car les utilisateurs ont la possibilité de choisir entre deux longueurs focales que nous avons déjà mentionnées. Enfin, lorsque les utilisateurs prendront une photo, ils verront même une animation qui montrera d’abord l’image en négatif avant de la transformer en photo finale

Gardez à l’esprit que les photos prises avec le mode XPan activé auront un aspect unique, car elles ont un rapport d’aspect de 65:24, une taille très différente par rapport aux rapports de photo plus courants 3:2 et 4:3.

La société a partagé quelques exemples de photos prises en mode XPan, et les résultats semblent assez impressionnants.

Un mode assez impressionnant

En ce qui concerne les optimisations de la qualité de l’image incluses dans OxygenOS 11.2.9.9, OnePlus en a révélé un certain nombre :

Optimiser les algorithmes de récupération des images HDR et réduire le bruit dans plusieurs scènes

Corriger les problèmes de sur-nivellement dans certains scénarios en mode automatique

Améliorer la stabilité de la balance des blancs automatique

Optimisation du décalage de la balance des blancs automatique entre la caméra principale et la caméra ultra-large

Réduction de l’excès de luminosité des photos prises en mode Nuit dans certains scénarios, pour des photos de nuit plus naturelles

Optimisation des algorithmes de récupération des images HDR et réduction du bruit dans plusieurs scènes.

En outre, la mise à jour comprend quelques optimisations de l’expérience de l’appareil photo :

Améliorer le taux de réussite lors de la prise de vue d’objets en mouvement

Améliorer la fluidité de l’aperçu de l’appareil photo et optimiser le délai d’obturation dans certains scénarios

Mettre à jour la solution d’optimisation de la mémoire et réduire le temps de lancement de l’app native Appareil photo jusqu’à 50 %

Vous pouvez également vous attendre à ce que OxygenOS 11.2.9.9 apporte le correctif de sécurité de septembre 2021, ainsi que quelques corrections de problèmes connus et des améliorations de la stabilité. Vous pouvez en savoir plus sur la mise à jour sur les forums OnePlus, mais sinon, gardez un œil sur sa disponibilité sur les appareils OnePlus 9 et 9 Pro à partir d’aujourd’hui.