YouTube pour Android et iOS permet désormais de traduire les commentaires de plus de 100 langues

Après avoir ajouté récemment de nouvelles fonctionnalités de recherche et de découverte de vidéos, le géant du streaming vidéo YouTube a maintenant introduit une fonction astucieuse de traduction des commentaires dans ses applications mobiles. La fonction fonctionne sur YouTube pour iOS et Android et permet aux utilisateurs de traduire des commentaires dans plus de 100 langues différentes en appuyant simplement sur un bouton.

YouTube a récemment annoncé cette fonctionnalité par un tweet officiel, mais la traduction des commentaires est en test depuis près d’un mois maintenant. De plus, le géant du streaming vidéo a ajouté une brève description de la fonctionnalité sur son forum d’assistance pour aider les utilisateurs à comprendre son fonctionnement. « Lorsqu’un commentaire est rédigé dans une autre langue, un bouton “Traduire” s’affiche dans la plupart des cas. Cela peut vous aider à discuter avec d’autres utilisateurs du monde entier ! », peut-on lire sur la page d’assistance. Vous pouvez consulter le tweet ci-dessous.

Now on mobile: A “Translate” button for YouTube comments in over 100 languages 💬🌎

Unlock conversations with communities around the world in just one click!

Try it out in español, português, Deutsch, Français, P усский, 日本語, Bahasa & 100+ more

Info→ https://t.co/Fj0AY3GaTs pic.twitter.com/uqWATsvht5

—TeamYouTube (@TeamYouTube) September 13, 2021