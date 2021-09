Google Messages pourrait bientôt apprendre à vous rappeler de répondre à vos messages

Bien entendu, ces suggestions ne sont pas faites sur un coup de tête et utilisent la sauce d’apprentissage automatique préférée de Google pour déterminer quels messages sont importants et lesquels ne le sont pas. Pour cela, il faut probablement autoriser Google à jeter un coup d’œil à ces messages, ce qui peut en perturber certains. Heureusement, vous avez la possibilité de désactiver cette fonctionnalité.

XDA a démonté la version 9.5 bêta de l’application Google Messages sur Android et a découvert de nouveaux paramètres liés aux « Nudges » (« Encouragements »). Il y a deux paramètres distincts, mais liés disponibles dans cette future fonctionnalité, l’un pour les messages auxquels vous pourriez avoir besoin de répondre et l’autre pour les messages auxquels vous pourriez vouloir donner suite. Si Google Messages offre actuellement la possibilité de définir manuellement un rappel pour répondre aux SMS, la fonction « Nudges » fournira des suggestions automatisées .