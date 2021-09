Comment se passer du mot de passe sur votre compte Microsoft ?

Notez que cette fonctionnalité sera déployée dans les semaines à venir, il se peut donc qu’elle ne soit pas encore présente dans les paramètres de votre compte Microsoft. Vous pouvez également activer l’authentification en deux étapes dans les paramètres pour un accès plus sécurisé. Si vous changez d’avis sur l’utilisation de la fonctionnalité sans mot de passe, vous pouvez toujours la désactiver et revenir à la vieille école.

Il existe de nombreux gestionnaires de mots de passe, notamment ceux de Google et d’Apple, qui sont là pour résoudre le problème de la mémorisation. Mais ceux-ci ne se débarrassent toujours pas entièrement du mot de passe et l’exigent lorsque vous ne pouvez pas vous authentifier par la reconnaissance faciale, votre empreinte digitale ou votre code PIN.

L’avenir sans mot de passe de Microsoft est logique. Comme chacun sait, les mots de passe doivent être complexes pour être suffisamment sûrs. Mais les mots de passe complexes sont difficiles à retenir et en retenir plus d’un est un défi encore plus grand.