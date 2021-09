Les propriétaires d’iPhone sont plus enclins à vendre ou à échanger leurs anciens smartphones que Android

Alors que Apple a annoncé sa nouvelle gamme de flagships, la série d’iPhone 13, un rapport a été mis en lumière qui partage quelques informations intéressantes sur les habitudes de reprise. Le rapport parle de l’état des appareils et du type d’utilisateurs qui sont plus susceptibles de les échanger.

L’étude a été menée par le Consumer Intelligence Research Partners (CIRP) et révèle que les iPhone sont souvent en meilleur état que les appareils Android, comme le rapporte 9to5Mac. Le rapport indique que 65 % des iPhone utilisés pendant 12 mois sont retrouvés en bon état général, avec l’écran intact, alors que ce chiffre est inférieur à 60 % pour les smartphones Android.

La recherche a également révélé qu’après un an, 23 % des utilisateurs d’iPhone ont déclaré que leur batterie pouvait tenir une journée entière sans être rechargée, tandis que 30 % des utilisateurs d’Android ont réussi à continuer à utiliser leur appareil sans avoir besoin d’un adaptateur secteur. Personnellement, j’ai utilisé les deux et j’ai constaté que cela dépendait de l’appareil et de l’intensité de l’utilisation du smartphone, qui diffère d’une personne à l’autre.

Le nombre d’appareils devenus inutilisables après 12 mois est très faible, en fait, c’est moins de 10 % des utilisateurs d’iPhone et d’Android qui ont complètement cassé leur appareil. Seuls 20 % des utilisateurs ont déclaré avoir remarqué que leur batterie ne dure que quelques heures. L’étude souligne également que les smartphones récents sont devenus plus durables, ce qui incite les clients à les conserver plus longtemps ou à utiliser la reprise pour obtenir un nouvel appareil.

Selon l’étude, moins de 10 % des utilisateurs d’iPhone vendent leur appareil, tandis que la majorité des utilisateurs d’Android conservent leur ancien smartphone.

Un échange du vieux contre le nouveau

La recherche a également révélé que 30 % des utilisateurs d’iPhone utilisent la reprise pour échanger leurs appareils contre de nouveaux produits, ce qui est nettement plus élevé que pour les utilisateurs d’Android.

Cela explique pourquoi des entreprises comme Apple et Samsung mettent en avant leur programme de mise à niveau et font de leur mieux pour en faire la publicité, et c’est parce que les offres de reprise fonctionnent réellement et incitent les gens à effectuer une mise à niveau. Évidemment, ce n’est pas une énorme surprise. Par ailleurs, l’étude a été réalisée aux États-Unis, et les résultats peuvent être totalement différents dans d’autres régions comme la France.