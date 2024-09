Meta obtient le feu vert pour entraîner son IA sur les données de Facebook et Instagram au Royaume-Uni

Meta vient d’obtenir l’autorisation des autorités britanniques pour entraîner ses modèles d’intelligence artificielle sur les publications publiques de Facebook et Instagram au Royaume-Uni. Cette décision intervient après une suspension initiale de l’IA dans la région, suite à des préoccupations concernant la collecte de données par l’entreprise.

La plupart des modèles d’IA actuels ont été principalement entraînés sur des données publiques provenant d’Internet. Cependant, avec la popularité croissante de ces modèles, de nombreux sites Web restreignent désormais l’accès à leurs données, exigeant une rémunération en échange. Dans ce contexte, l’utilisation des données publiques des plateformes de médias sociaux de Meta semble être une solution logique pour l’entreprise.

Après un dialogue avec l’ICO (Information Commissioner’s Office) du Royaume-Uni, Meta a obtenu l’autorisation officielle. L’ICO affirme que Meta facilitera désormais la possibilité pour les utilisateurs de refuser que leurs données soient utilisées pour entraîner l’IA.

Cependant, cette décision soulève des questions éthiques. Une grande partie de l’opinion publique est préoccupée par l’utilisation de leurs données pour entraîner des modèles d’IA. De plus, la stigmatisation de l’IA s’accentue, certains craignant de perdre leur emploi à cause de cette technologie ou la trouvant simplement agaçante.

La course à l’IA se poursuit

Malgré ces préoccupations, presque toutes les grandes entreprises investissent massivement dans l’IA. Meta AI, par exemple, est déjà présente dans certains services de Meta comme WhatsApp. L’entreprise travaille également sur des lunettes connectées de réalité augmentée alimentées par l’IA, qu’elle considère comme l’avenir de l’informatique.

Google, Samsung et Apple sont également dans la course avec leurs propres modèles d’IA : Gemini, Galaxy AI et Apple Intelligence. Il est clair que l’IA est là pour rester, et cela signifie qu’une grande partie de nos données sera utilisée pour l’entraîner.

Un avenir incertain

L’IA a certainement le potentiel de révolutionner le monde, mais il est peu probable que les gens soient jamais totalement à l’aise avec l’idée d’être utilisés comme points de données. Il ne serait pas surprenant que certaines régions interdisent carrément aux modèles d’IA de collecter des données auprès de la population locale. L’avenir de l’IA reste donc incertain, entre promesses d’innovation et défis éthiques.