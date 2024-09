Ray-Ban Meta : une nouvelle génération de lunettes connectées se profile à l’horizon

Meta Platforms et EssilorLuxottica, la maison mère de Ray-Ban, viennent d’annoncer le prolongement de leur partenariat pour la prochaine décennie. Cette collaboration fructueuse, débutée en 2019, vise à développer plusieurs générations de lunettes connectées, repoussant les limites de l’innovation dans ce domaine en pleine expansion.

Bien que les détails financiers de l’accord restent confidentiels, des rumeurs antérieures suggéraient que Meta pourrait acquérir une participation de 5 % dans EssilorLuxottica. Cependant, l’annonce officielle n’a pas mentionné un tel investissement. Outre Ray-Ban, EssilorLuxottica possède également Oakley et a conclu des accords de licence avec des marques de luxe, notamment Versace, Prada et Chanel.

« Je suis très enthousiaste quant à notre feuille de route à long terme. Nous avons l’opportunité de faire des lunettes la prochaine plateforme technologique majeure, et de les rendre à la mode par la même occasion », a déclaré Mark Zuckerberg, PDG de Meta, dans un communiqué de presse.

Face à la concurrence croissante d’entreprises comme Apple, Meta et EssilorLuxottica consolident leur position sur ce marché émergent. Les deux sociétés voient le potentiel de transformer les lunettes en une plateforme technologique majeure, alliant harmonieusement fonctionnalité et style.

L’accent mis sur les produits « multi-générationnels » laisse entrevoir une évolution continue des lunettes, devenant plus élégantes et dotées de fonctionnalités toujours plus avancées.

Ray-Ban Meta : des lunettes connectées en constante évolution

La première génération de lunettes connectées issues de cette collaboration, baptisée Ray-Ban Stories, a été lancée fin 2021. Malgré des critiques initiales concernant la confidentialité des données et d’autres problèmes, la deuxième génération, sortie en 2023, a été mieux accueillie grâce à des montures plus fines, une qualité de caméra améliorée et de meilleures capacités audio. Ces lunettes ont également introduit des fonctionnalités mains libres telles que l’envoi de photos par message et la diffusion en direct.

Bien que portant le nom de Meta, les Ray-Ban Meta ne sont pas comparables aux casques Quest. Elles ne permettent pas de jouer à des jeux vidéo et les verres ne modifient pas le monde environnant. Ces lunettes intelligentes peuvent diffuser en direct sur Instagram, prendre des photos, écouter de la musique et envoyer des messages.

Cependant, une avancée clé dans l’évolution de ces lunettes a été l’introduction de l’IA multimodale de Meta. Cet outil permet à l’assistant IA des lunettes de traiter et de comprendre les informations visuelles et audio en temps réel. Cela peut aider les utilisateurs à identifier des objets et des points de repère, et même à traduire des panneaux de signalisation dans différentes langues.

Un avenir prometteur pour les lunettes connectées

Ce partenariat renouvelé entre Meta et EssilorLuxottica témoigne de leur ambition de façonner l’avenir des lunettes connectées. En combinant leur expertise respective, les deux entreprises sont bien placées pour repousser les limites de l’innovation et offrir des expériences toujours plus riches et immersives aux utilisateurs.

L’avenir s’annonce radieux pour les lunettes connectées, et j’ai hâte de découvrir les prochaines avancées de cette collaboration prometteuse.