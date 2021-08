Nous ne verrons pas de Galaxy Note 21 cette année de la part de Samsung

L’arrivée du S Pen dans la gamme Galaxy S a été considérée par beaucoup comme la preuve vivante que Samsung veut abandonner la marque Galaxy Note une fois pour toutes.

Mais en dépit de tant de rumeurs suggérant que le Galaxy Note est sur le point d’être délaissé, il semble que la phablette soit toujours d’actualité, bien que malheureusement, aucun rafraîchissement pour 2021 ne soit prévu.

En d’autres termes, la gamme Galaxy Note continuera à faire partie de la gamme de Samsung à long terme, mais d’un autre côté, aucun nouveau modèle ne verra le jour cette année.

Et cette fois-ci, c’est Samsung qui l’indique, puisque la société a récemment confirmé qu’elle renonçait à une mise à jour matérielle du Galaxy Note pour 2021.

TM Roh, président et chef de l’activité Communications mobiles de Samsung Electronics, a déclaré dans un message publié sur la page de Samsung que l’événement Unpacked du mois d’août sera désormais le témoin des débuts d’autres appareils, tels que de nouveaux smartphones pliables et un S Pen de nouvelle génération, plutôt que l’introduction d’un nouveau Note.

Le futur Galaxy Note sera disponible en 2022

« Nous voulons atteindre de nouveaux sommets et ouvrir un tout nouveau monde d’expériences passionnantes pour encore plus de gens. J’espère que vous vous joindrez à nous pour découvrir la prochaine gamme Galaxy Z et partager quelques surprises de smartphones pliables, notamment le tout premier stylo S Pen conçu spécifiquement pour les smartphones pliables. Au lieu de dévoiler un nouveau Galaxy Note cette fois-ci, nous allons étendre les fonctionnalités bien-aimées de la gamme Note à davantage d’appareils Samsung Galaxy. En attendant, marquez vos calendriers et soyez à l’écoute de notre événement Unpacked le 11 août pour voir ce qui se passe », a-t-il déclaré (c’est nous qui soulignons).

Cela signifie que le prochain Galaxy Note devrait voir le jour en 2022, à moins que Samsung ne change à nouveau d’avis.

En attendant, le S Pen fera son chemin vers de nombreux autres appareils, donc si vous avez aimé le Note pour son stylet, alors Samsung va essayer de s’assurer qu’il y a beaucoup d’autres alternatives pour vous dans sa gamme de smartphones.