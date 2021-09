Le design de la Realme Pad officialisé, et elle sera dotée d’un écran WUXGA+ de 10,4 pouces

Dans le courant de la semaine dernière, realme a confirmé qu’elle lancerait sa toute première tablette, la realme Pad, en Inde aux côtés du realme 8s 5G et du realme 8i le 9 septembre. Maintenant, avant sa sortie officielle, la société a mis à jour sa page de teasing produit sur son site Web et sur Flipkart, confirmant quelques détails sur la prochaine tablette.

Maintenant, realme a mis à jour la page produit de Flipkart, révélant quelques détails clés sur l’écran de la realme Pad. Nous avons également obtenu un premier aperçu du design de la tablette, ce qui prouve que les précédentes fuites étaient exactes. Comme vous pouvez le voir dans l’image ci-dessous, la tablette comprend une seule caméra arrière et un coloris or. Les rumeurs suggèrent que vous serez en mesure d’obtenir l’appareil dans une couleur gris argent aussi bien.

De plus, selon la page produit mise à jour, la realme Pad sera dotée d’un écran WUXGA+ de 10,4 pouces. Le WUXGA signifie Wide Ultra Extended Graphics Array, et la tablette dispose d’une résolution d’écran d’une résolution de 2 000 x 1 200 pixels. La tablette dispose d’un écran presque sans bords avec un rapport écran-châssis de 82,5 %.

Maintenant, à part les informations ci-dessus, realme n’a rien confirmé sur les spécifications internes. Cependant, selon les récentes rumeurs, l’appareil devrait inclure le processeur octa-core MediaTek Helio G80 qui est livré avec un GPU Mali G52 MC2 intégré.

Il sera vraisemblablement associé à 4 Go de RAM et à 64 Go de stockage interne, avec un support d’extension jusqu’à 512 Go par une carte micro SD.

Un lancement jeudi

En ce qui concerne les caméras, la realme Pad pourrait incruster un capteur de 8 mégapixels à l’arrière et un autre objectif de 8 mégapixels à l’avant pour les selfies et les appels vidéo. La rumeur veut également que la tablette soit dotée d’une batterie d’une capacité de 7 100 mAh avec un support de la charge rapide de 30 W à l’intérieur.

Il n’y a aucune information sur le prix de la realme Pad pour le moment. Néanmoins, il ne reste que quelques jours avant que realme ne lance officiellement la tablette en Inde. Nous en saurons donc plus sur ses spécifications, son prix et sa disponibilité lors du lancement, prévu le 9 septembre.