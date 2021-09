Les iPhone pourraient ne pas être équipés de caméras périscopiques avant 2023

Les iPhone disposent de certaines des meilleures caméras du marché, mais cela signifie également qu’Apple s’améliore constamment dans ce domaine. Certains pensent que le géant basé à Cupertino pourrait s’apprêter à livrer un nouvel iPhone doté d’une caméra périscopique dès 2022, tandis que d’autres affirment que nous devrons attendre jusqu’en 2023 pour obtenir cette passionnante fonctionnalité. Mais maintenant, il semble qu’Apple ait trouvé un autre problème, car l’utilisation de cette technologie pourrait entraîner une violation de brevet.

Selon un rapport de The Elec, Apple pourrait finalement inclure des caméras périscopiques dans ses modèles d’iPhone de 2023.

Cependant, le rapport mentionne également que la firme à la pomme croquée ne veut pas obtenir ces objectifs périscopiques de Samsung, et qu’elle chercherait d’autres fournisseurs. Le problème est que Samsung possède la meilleure et la plus sophistiquée des technologies dans ce domaine, ce qui signifie qu’Apple devra peut-être payer à Samsung des droits de licence, ou devra trouver un autre moyen d’utiliser cette technologie sans avoir à en subir les conséquences.

« Samsung Electro-Mechanics sera exclu de la chaîne d’approvisionnement d’Apple pour les modules de caméra à zoom plié destinés aux iPhone lancés en 2023 », a appris The Elec. « Apple prévoit d’appliquer cette technologie pour les iPhone lancés en 2023, mais les brevets lui mettent des bâtons dans les roues », précise la source.

Si The Elec a raison, l’approche possible d’Apple sera d’obtenir certains des composants de Jahwa Electronics, qui fait partie de la chaîne d’approvisionnement de Samsung pour les caméras périscopiques. Toutefois, l’utilisation de la technologie de cette société pourrait poser des problèmes de brevets à Apple, à moins qu’elle ne dispose d’une solution de contournement.

Samsung a de l’avance dans ce domaine

Aussi bonnes que soient les caméras de la gamme d’iPhone 12, il y a un domaine dans lequel ils font cruellement défaut : le zoom optique. Le zoom le plus performant de tous les modèles est 2,5 x, alors que le Galaxy S21 Ultra et d’autres appareils concurrents offrent un zoom de 10x. C’est grâce aux lentilles périscopiques, et c’est une technologie que nous pourrions ne pas voir dans un iPhone avant longtemps.

Samsung a déjà utilisé cette technologie pour la première dans le Galaxy S20 Ultra, il ne sera donc pas étrange de la voir apparaître dans d’autres appareils en cours de route. Rappelons que l’aspect le plus important de cette caméra périscope est qu’elle est capable de capturer des images à haute luminosité et haute résolution dans un petit bloc de caméra. Cela signifie que le nouveau système prend la lumière reçue par le capteur, et il la redirige à travers un axe optique pour fournir un zoom optique accru et une amélioration globale de la qualité de l’image tout en étant capable de tenir à l’intérieur d’un smartphone.

The Elec mentionne que cette technologie sera disponible pour les modèles d’iPhone en 2023, même si elle a précédemment suggéré que nous pourrions voir un téléobjectif plié fourni par Samsung dans au moins certains des modèles d’iPhone de 2022. Cependant, il reste encore beaucoup de temps avant l’arrivée de ces modèles, alors qui sait ce qui peut arriver.

Tout cela pour dire que le zoom périscopique va très certainement arriver sur la gamme iPhone, et que l’attente en vaut la peine.