Le Samsung Galaxy S21 FE pourrait arriver en octobre

Nous attendions avec impatience le lancement du nouveau Galaxy S21 FE de Samsung. Le smartphone était initialement prévu pour le mois d’août, mais il a été victime de la pandémie en cours, et notamment de la pénurie de puces qui sévit actuellement toute l’industrie. Il a également été question de l’annulation de l’appareil. Maintenant, le successeur du populaire Galaxy S20 FE pourrait devoir attendre jusqu’en octobre pour arriver dans les boutiques.

De récentes rumeurs suggèrent que le Galaxy S21 FE arriverait le 8 septembre, mais il semble que nous devions attendre un peu plus longtemps pour le voir en vente. Selon les dernières informations trouvées sur Front Page Tech, Samsung pourrait lancer les précommandes du Galaxy S21 FE le mercredi 20 octobre, avec un lancement prévu le vendredi 29 octobre.

Prosser précise également que lorsqu’il dit « lancement », il veut dire que les appareils seront physiquement présents dans les boutiques et dans les poches de ceux qui ont précommandé une unité.

Samsung Galaxy S21 FE *not* launching on September 8th, as previous reports have claimed.

The device is *actually* coming in late October.

