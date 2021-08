L’annulation du Galaxy Note 21 pourrait également signifier la disparition du Galaxy Note 22

Lorsque les rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles le Galaxy Note 21 avait disparu — c’est-à-dire que son temps sur Terre était terminé — la plupart des gens pensaient que c’était juste l’itération 2021 du smartphone qui était annulée. Même le PDG de Samsung l’a dit. Mais, de nouvelles informations suggèrent que ce n’est pas le cas.

Selon la célèbre source FrontTron, qui a posté sur Twitter : « Le Galaxy Note est mort. Plus de nouveaux produits sur la gamme bar type Note à partir de maintenant ». « Bar type » est vraisemblablement utilisé pour désigner les produits non pliables, ce qui est plus logique si l’on considère le contexte.

Nous nous attendions normalement à ce que le nouveau smartphone Galaxy Note fasse ses débuts lors de l’événement Unpacked de Samsung en août, mais en 2021, nous avons eu droit aux Galaxy Z Flip 3 et Galaxy Z Fold 3. Ce dernier est présumé être un successeur spirituel du Galaxy Note, notamment parce qu’il fonctionne avec le stylet S Pen. FrontTron précise même que Samsung se réfère en interne à la série Galaxy Z comme à la série Galaxy Note Z à la place.

Sorry Note fans, Galaxy Note is dead. No more new products on bar type Note Series as of now.

Instead, Samsung is calling the Z Fold3 as the “NoteZ” themselves.

— Tron ❂ (@FrontTron) August 19, 2021