Avec la gamme de MacBook 2021, c’est toute l’industrie qui va passer au Mini LED

Comme c’est parfois le cas, on s’attend à ce que la prochaine vague de produits Apple entraîne des changements dans le secteur. Selon l’analyse de l’analyste Ming-Chi Kuo, spécialiste d’Apple, le prochain MacBook (et en fait les MacBook, au pluriel) poussera l’industrie à adopter les panneaux Mini LED.

Cette évolution sera probablement positive pour d’autres entreprises qu’Apple, car d’autres entreprises finiront par profiter des investissements réalisés par les fabricants pour permettre une production plus importante de cette technologie de nouvelle génération.

MacRumors a partagé un extrait de la note remise par Kuo aux investisseurs cette semaine. Dans ladite note, Kuo a écrit « nous nous attendons à ce que les ventes de MacBook augmentent de manière significative de 20 % par an, ou plus en 2021 et 2022, en raison de l’adoption des panneaux Mini LED, de la puce Apple Silicon, et de toutes nouvelles conceptions ».

Kuo s’attend à ce que les MacBook (et dans une moindre mesure les iPad) « tirent les ventes de panneaux Mini LED ».

C’est une bonne chose — à chaque fois qu’Apple fait une poussée significative vers un nouveau type de technologie, les fabricants augmentent leur capacité de production et ouvrent la porte à d’autres sociétés qui utilisent cette capacité une fois que la production initiale d’Apple est terminée. Kuo suggère également qu’Apple passera des Mini LED aux écrans Micro LED en 2023.

De quoi booster les ventes

Cela fait longtemps qu’on y pense. Il suffit de remonter au moment où Apple a acquis LuxVue pour voir ce qu’Apple envisageait pour les écrans Micro LED, avant même que la première Apple Watch ne soit dévoilée. Nous verrons probablement le premier MacBook Air avec un écran Mini LED avant d’en arriver là.

Croisez les doigts pour une utilisation accrue dans les ordinateurs portables et les tablettes de toutes sortes dans les années à venir.