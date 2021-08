Le Xiaomi Black Shark 5 pourrait être lancé avec le Snapdragon 888+

Les smartphones de jeu Xiaomi Black Shark 4 n’ont été lancés qu’en mars 2021 — il y a à peine 5 mois — mais nous entendons déjà des murmures sur le genre de mises à niveau que le Black Shark 5 pourrait apporter avec lui. En effet, le Black Shark 5, qui porterait le numéro de modèle KTUS-A0, pourrait être lancé dans un proche avenir, selon les rapports.

Selon le célèbre informateur Digital Chat Station relayé par MySmartPrice, le Black Shark 5 sera équipé du Snapdragon 888+. Cela suggère qu’il s’agira d’une mise à niveau mineure par rapport à l’actuelle version « Pro », qui est alimentée par le chipset Snapdragon 888.

La seule autre spécification mentionnée est la charge rapide de 100 W, qui est en fait une baisse par rapport aux 120 W que vous obtenez avec les modèles Black Shark 4 — peut-être que l’informateur se trompe, ou peut-être que Xiaomi veut réduire les coûts dans ce domaine particulier.

C’est vraiment tout ce que nous savons sur le Black Shark 5 à ce jour, et c’est la première rumeur que nous avons de l’appareil, ce qui en fait une réelle surprise. En effet, il est étrange que le smartphone arrive si peu de temps après le Black Shark 4 et le Black Shark 4 Pro.

Quoi qu’il en soit, s’il dispose de la technologie de ses prédécesseurs, on va retrouver un écran de 6,67 pouces avec une résolution de 2 400 x 1 080 pixels à une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz, jusqu’à 16 Go de RAM et 512 Go de stockage. Pour la photo, la gamme Black Shark 4 se vanter de caméras arrière à triple lentille. La plus grande différence avec le modèle Pro est le processeur Snapdragon 888 (au lieu du Snapdragon 870) et le capteur principal de 64 mégapixels sur la caméra arrière (au lieu de 48 mégapixels). Il n’est pas encore clair s’il y aura une version Pro du Black Shark 5.

Un « simple » flagship ?

Qu’est-ce qui fait un smartphone de gaming ? Les smartphones ainsi désignés ont généralement des spécifications haut de gamme (pour faire tourner les jeux les plus exigeants) et de grands écrans (pour que vous puissiez voir tout ce qui se passe), mais cette description correspond à peu près à tous les flagships qui sortent également sur le marché.

Néanmoins, des petites attentions comme l’éclairage LED et les boutons d’épaule aident certainement le smartphone à se démarquer, et il est toujours intéressant de voir des réglages logiciels et des modes de jeu disponibles sur un smartphone dédié au gaming. Bien que j’ai adoré les derniers smartphones de gaming que j’ai pu prendre en main, ils n’ont pas encore vraiment décollé sur le marché. Espérons que le Black Shark 5 soit le smartphone qui commence à changer cela.