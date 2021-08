Valve travaille avec AMD pour rendre la Steam Deck prête pour Windows 11

Même si le nombre de joueurs souhaitant utiliser Windows 11 avec la Steam Deck est très limité, il est bon d’avoir cette option. Si Valve a du mal à mettre en œuvre la compatibilité de la Steam Deck avec certains jeux Windows, alors l’utilisation de Windows 11 vous donnera évidemment une garantie en béton que vous pouvez tout faire tourner (et n’oubliez pas que cela inclut les jeux en dehors de votre bibliothèque Steam, et les applications Windows d’ailleurs).

you might also like