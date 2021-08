Samsung préparerait des écrans OLED pour le prochain MacBook Pro 2022

Selon de nouvelles informations partagées par The Elec, Samsung prépare sa gamme de production pour les écrans OLED qui devraient être utilisés dans les futurs modèles du MacBook Pro.

Deux nouveaux modèles, une version de 16 pouces et une autre de 17 pouces devraient être commercialisés en 2022, et devraient être équipés d’une puce Apple M1X (ou M2) plus puissante. Il n’est pas clair si les écrans OLED seront proposés par défaut sur ces MacBook Pro, ou s’ils seront une option supplémentaire.

Cela semble également s’ajouter aux rumeurs de longue date selon lesquelles un MacBook Pro de 14 pouces et un MacBook Pro de 16 pouces devraient être commercialisés aux alentours d’octobre ou novembre 2021, et seraient dotés d’un écran mini LED, analogue au nouvel iPad Pro de 12,9 pouces de 2021 qui a reçu l’ajout de la puce M1 plus tôt dans l’année.

Apple prévoit également apparemment de sortir un iPad de 10,9 pouces et un iPad Pro de 12,9 pouces avec des écrans OLED, mais étant donné que l’iPad Pro mini LED de 12,9 pouces a été lancé récemment, en mai 2021, cela serait probablement pour des sorties dans un an ou deux.

Bien qu’il soit important de prendre ces rumeurs avec des pincettes, les spéculations circulent depuis des années concernant le développement par Apple de sa série de MacBook Pro avec des écrans OLED.

L’écran, prochain argument de vente

Il a toujours été peu logique d’inclure une fonctionnalité aussi onéreuse sur le MacBook Air, plus abordable, et particulièrement déroutant si Apple prévoit également une gamme de MacBook mini-LED, mais il y a une foule de raisons pour lesquelles un MacBook OLED serait un excellent ajout à la gamme.

Si Apple a l’intention de proposer des options mini-LED et OLED pour la gamme MacBook Pro 2022, cela montrerait que l’écran est clairement le prochain argument de vente pour ses ordinateurs portables haut de gamme, et refléterait l’amélioration de l’iPad Pro. Il n’y a pas non plus de confirmation quant à savoir si les écrans LCD traditionnels seront complètement abandonnés au profit de cette technologie plus récente, il est donc concevable qu’Apple puisse opter pour trois choix d’écran, bien que cela soit peu probable étant donné la similitude entre le mini-LED et l’OLED.

Cependant, Apple a récemment commencé à utiliser la technologie OLED dans des produits tels que la gamme d’iPhone et toutes les Apple Watch depuis le début de cette gamme, donc elle sait certainement comment s’y prendre.

Des entrailles plus véloces

Les écrans mis à part, l’intérieur de ces futurs ordinateurs portables va certainement inciter quelques personnes à les mettre à niveau. Le Apple M1X est attendu avec impatience depuis l’arrivée du processeur M1 en 2020, alors si le risque de brûlure de l’écran peut être une source d’inquiétude, les performances supplémentaires que nous nous attendons à voir dans ces appareils très attendus ne devraient pas rebuter beaucoup de potentiels clients.