Les spécifications des Galaxy Buds 2 ont été dévoilées avant l’événement Unpacked

Davantage de détails sur les Galaxy Buds 2 de Samsung ont été divulgués avant leur lancement prévu le 11 août. Et, ils pourraient être les meilleurs écouteurs sans fil de Samsung à ce jour.

Selon un tweet de SnoopyTech, les véritables écouteurs sans fil Galaxy Buds 2 seront dotés d’une fonction d’annulation active du bruit, d’une autonomie combinée de 28 heures et d’une résistance à l’eau IPX7, ce qui signifie que vous pourriez les immerger dans un mètre d’eau pendant trente minutes sans les casser.

Galaxy Buds2 Specs:

Bluetooth 5.2

Battery: 61mAh per Bud and 472 mAh Case.

Glossy finish

Ambient Sound/ANC

3 Mics

18h with ANC (5 + 13 in the Case)

28h without ANC (8+ 20 in the Case)

55 min Battery with 5min Charging

Qi Charging

Two speakers 11 mm Woofer + 6.5 mm Tweeter

IPX7 pic.twitter.com/tBbR2IoGhg — Snoopy (@_snoopytech_) August 3, 2021

Le tweet affirme également que les Galaxy Buds 2 prendront en charge la connectivité Bluetooth 5.2, la recharge sans fil, et sera livré avec une finition brillante. Nous avons précédemment entendu que les Galaxy Buds 2 seront disponibles en quatre couleurs différentes : noir, blanc, vert et violet. Ces options de couleur correspondent aux variantes de la rumeur pour le Galaxy Z Fold 3 et le Galaxy Z Flip 3, qui sont respectivement censés venir en noir et vert, et vert et violet clair.

Selon SnoopyTech, chaque écouteur contiendra deux haut-parleurs : un woofer de 11 m et un tweeter de 6,5 mm. C’est la même chose que les précédents modèles de Samsung, les Galaxy Buds Pro.

Les Galaxy Buds Pro sont les meilleurs écouteurs de Samsung à ce jour, mais ils laissent un peu à désirer pour les audiophiles.

Un meilleur profil sonore

Bien que les haut-parleurs soient de la même taille, Samsung les a réglés différemment pour que les Galaxy Buds 2 offrent davantage de clarté et une scène sonore plus large. Si Samsung veut améliorer sa présence sur le marché, les Galaxy Buds 2 devraient offrir plus de clarté dans les moyennes et hautes fréquences, ainsi qu’une scène sonore plus large et plus immersive.

Comme avec toute fuite, il est important de prendre ces détails avec des pincettes — mais si Samsung peut offrir des spécifications haut de gamme comme l’étanchéité, l’ANC, et une autonomie décente pour un bon prix, la société pourrait proposer un must-have sur le marché. Rendez-vous le 11 août pour tout savoir !