Les prix des Galaxy Z Fold 3 et Galaxy Z Flip 3 de Samsung ont été dévoilés

De nouveaux détails sur les prix ont été divulgués pour le Galaxy Z Fold 3 et le Galaxy Z Flip 3 — et il semble que l’un de ces smartphones pliables pourrait coûter un peu plus que ce que nous attendions initialement.

La prédiction vient de @_snoopytech_ sur Twitter. Bien que ce ne soit pas la source la plus fiable, elle a publié les détails des prix européens pour le Z Fold 3 et le Z Flip 3.

Le Galaxy Z Fold 3 devrait coûter 2 009 € pour la version 256 Go et 2 099 € pour la version 512 Go.

Si ces prix européens sont corrects — et ne les prenez pas pour confirmés pour l’instant — le smartphone pliable sera légèrement plus cher que ne l’était le Galaxy Z Fold 2. De précédentes fuites avaient indiqué que le Z Fold 3 serait nettement moins cher que son prédécesseur.

Si vous êtes aux États-Unis et que vous voulez être le premier à mettre la main sur le nouveau téléphone Galaxy, les réservations sont déjà ouvertes. Ce n’est pas une obligation d’achat, mais cela vous donne la possibilité d’être le premier dans la file d’attente et vous offre un crédit de reprise et d’autres avantages.

Un Galaxy Z Flip plus abordable

En ce qui concerne le Galaxy Z Flip 3, la même source pense qu’il faudra compter 1 029 euros pour le modèle 128 Go et 1 109 euros pour la version 256 Go.

C’est beaucoup plus abordable, et cela correspond à ce que nous avons entendu auparavant sur le fait que ces smartphones sont à des prix plus compétitifs cette fois-ci. Si ces prix sont corrects, c’est le Z Flip 3 qui vous coûtera moins cher, tandis que le Z Fold 3 restera une option haut de gamme.

Il est donc possible que le Z Flip 3 soit doté de spécifications plus modestes que le Z Fold 3 pour l’aider à atteindre un prix plus bas. Les deux smartphones devraient offrir l’étanchéité pour la première fois, ce qui ajoute un certain coût à la production.

Nous avons déjà vu de nombreuses fuites et rumeurs autour de ces deux smartphones pliables, en plus du prix potentiel : tout, des rendus d’apparence officielle aux détails du stylet S Pen qui devrait être pris en charge par le Fold 3. Tout sera révélé le 11 août, et Samsung devrait avoir d’autres surprises en réserve.