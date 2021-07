Les fuites de la Galaxy Tab S8 laissent entrevoir une déception

La série Galaxy Tab S8 serait prévue pour un lancement début 2022, peut-être aux côtés du Galaxy S22. Cela dit, la crise mondiale des puces pourrait mettre un frein à ces estimations, et la tablette pourrait finir par être lancée bien plus tard que prévu.

Les processeurs Exynos de Samsung ont connu une période tumultueuse ces dernières années, avec des hauts et des bas en termes de popularité et de performances. Après un Exynos 990 presque embarrassant, Samsung a essayé de redresser la barre avec un Exynos 2100 décent. Cependant, le futur Exynos 2200 pourrait devenir la gloire de la marque, avec la technologie graphique RDNA d’AMD montrant des chiffres prometteurs dans des benchmarks non officiels.