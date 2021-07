Samsung confirme la prise en charge du S Pen pour le Galaxy Z Fold 3

Samsung ne semble pas avoir beaucoup de surprises lors de son événement Unpacked du 11 août. Les fuites ont déjà révélé le Galaxy Z Fold 3, le Galaxy Z Flip 3, un couple de nouvelles smartwatches Galaxy, et les nouveaux écouteurs Galaxy Buds 2. Aujourd’hui, le président de la division mobile de Samsung, TM Roh, poursuit une tradition récente en publiant un article de blog avant l’événement qui confirme certaines nouvelles, fixe les attentes et laisse entrevoir quelques détails supplémentaires. Roh promet une meilleure durabilité pour les écrans pliables, la prise en charge du stylet, et que Samsung ne sortira pas de nouveau smartphone Note cette fois-ci.

Bien que l’invitation Unpacked illustrée ci-dessus ne laissait pas de place à l’imagination, Roh indique qu’il y aura de nouveaux appareils pliables cette année : « Notre troisième génération d’appareils pliables offrira de nouvelles capacités multitâches étonnantes et une durabilité accrue », écrit-il.

L’expression clé à laquelle il faut prêter attention est « durabilité accrue », un thème que Roh aborde à nouveau lorsqu’il parle du Galaxy Z Flip 3, en écrivant qu’il aura « un style encore plus raffiné, armé de matériaux plus durables et plus solides ».

Une fuite récente montre que les deux smartphones pliables pourraient avoir une résistance à l’eau IPX8, ce qui pourrait faire partie de cette histoire de durabilité.

La durabilité est une spécification essentielle pour les téléphones pliables, mais elle sera doublement importante pour le prochain Z Fold 3, dont Roh confirme qu’il sera doté d’un stylet. Il pourrait ne pas fonctionner avec les S Pens existants qui sont conçus pour le Galaxy S21 Ultra, cependant, car Roh indique que Samsung annoncera « le tout premier S Pen conçu spécifiquement pour les téléphones pliables ».

Un étui dédié au S Pen

Une fuite récente chez 91mobiles montre qu’il y aura un étui pour le Galaxy Z Fold 3 qui aura un endroit pour stocker le nouveau S Pen, directement au milieu derrière la charnière.

Roh établit également une autre attente : il n’y aura pas de Galaxy Note annoncé cette année, écrivant : « au lieu de dévoiler un nouveau Galaxy Note cette fois-ci, nous allons élargir les fonctionnalités du Note bien-aimé à davantage d’appareils Samsung Galaxy ».

Enfin, la publication de Roh fait de vagues références à des « collaborations avec des leaders de l’industrie de confiance comme Google et Microsoft », avec un indice que cela pourrait signifier un meilleur support pour le multitâche sur le Galaxy Z Fold 3. Espérons que cela signifie également que Samsung, Google et Microsoft travaillent ensemble pour normaliser le fonctionnement du multitâche sur Android.

Wear OS 3

Enfin, Roh évoque la collaboration de Samsung avec Google sur la nouvelle plateforme de smartwatch Wear OS 3. Il confirme que Samsung continuera à intégrer ses montres à son écosystème logiciel Galaxy, soulignant que Samsung Health et SmartThings continueront à être présents sur la montre.

L’événement Unpacked de Samsung sera uniquement en ligne le 11 août à 16 heures, heure française.