Ces écouteurs sans fil LG Tone Free permettent des appels privés et un couplage facile

LG vient d’annoncer les mises à jour de sa gamme d’écouteurs sans fil Tone Free pour 2021. La série FP, qui comprend les FP5, FP8 et FP9, sera disponible plus tard ce mois-ci. Outre le retour des fonctionnalités de la série FN de 2020, comme l’annulation active du bruit (ANC) et un étui de charge qui utilise la lumière UV pour stériliser les écouteurs après utilisation, la série FP bénéficie de trois nouvelles fonctionnalités : vous pouvez utiliser l’étui de charge comme un émetteur sans fil Bluetooth (FP9 uniquement), l’écouteur droit peut être utilisé comme un microphone à main pour les moments où vous voulez plus d’intimité ou lorsqu’il y a trop de bruit à proximité, et le traitement spatial du casque de Meridian Audio.

Le FP9 et le FP8 sont disponibles en noir anthracite, blanc nacré ou or. Ils sont dotés de l’étui de charge autonettoyant UVnano de LG, dont LG affirme qu’il a été prouvé qu’il réduit les bactéries sur la maille du haut-parleur des écouteurs de 99,9 % en 5 minutes lorsque l’étui est en charge. Curieusement, la seule caractéristique qui manque au FP9 est la recharge sans fil, qui n’est disponible que sur le FP8.

La principale distinction du FP9 par rapport au reste de la gamme Tone Free est sa capacité « Plug & Wireless ». Les écouteurs sont livrés avec un câble USB-C vers AUX, qui permet de connecter le boîtier de charge à n’importe quelle source audio analogique. Le boîtier peut ensuite retransmettre ce son par Bluetooth aux écouteurs FP9. LG n’a pas indiqué l’impact de cette fonctionnalité sur l’autonomie de la batterie de l’étui.

Et bien que cette fonction ne soit pas originale, nous n’avons jamais vu le « Whispering Mode » de LG, qui vous permet de tenir l’écouteur droit près de votre bouche comme un microphone dédié. En général, les véritables écouteurs sans fil ne sont pas adaptés aux environnements bruyants lors des appels.

Les microphones sont tout simplement trop éloignés de votre bouche pour être très efficaces. Si le mode chuchotement s’avère utile, il pourrait devenir une fonction standard dans le secteur.

Pas encore de prix et date de lancement

Pour le FP9 et le FP8, l’autonomie annoncée est de 10 heures par charge lorsque l’ANC est désactivé, et de 24 heures d’utilisation au total si vous incluez l’étui de charge. Une charge rapide de 5 minutes vous permettra de bénéficier de 1 heure d’écoute supplémentaire. Les écouteurs sont classés IPX4 pour leur résistance à l’eau, ce qui devrait les aider à supporter la sueur et la pluie, tandis que les embouts sont fabriqués en silicone hypoallergénique de qualité médicale.

Je suis curieux de découvrir le nouveau traitement spatial des écouteurs Meridian Audio que LG a ajouté aux modèles Tone Free 2021. LG le décrit comme enveloppant l’auditeur d’un son qui semble provenir de toutes les directions. Le traitement spatial s’accompagne d’une fonction analogue appelée 3 D Sound Stage, qui élargit la scène sonore par un mixage spatial ascendant pour offrir aux utilisateurs un son plus réaliste.

LG n’a pas indiqué combien coûteront les nouveaux modèles Tone Free ni quand ils arriveront dans les boutiques, se contentant de dire que les deux seront annoncés à une date ultérieure.