OnePlus Nord 2 : OxygenOS est une surcouche au dessus de ColorOS de OPPO

La ligne qui divise OnePlus et son lointain cousin OPPO devient de plus en plus mince et floue. Peu de temps après que le PDG de OnePlus, Pete Lau, a occupé un poste clé chez OPPO, OnePlus a annoncé qu’elle utiliserait la surcouche ColorOS de OPPO au lieu de sa propre surcouche HydrogenOS pour les modèles chinois. Il n’a pas fallu longtemps pour que les équipes logicielles des deux entreprises fusionnent, et les premiers fruits de cette unification de OxygenOS et ColorOS peuvent être trouvés mais pas vus dans le nouveau OnePlus Nord 2.

L’annonce faite par OnePlus le mois dernier de la fusion d’une partie de ses activités, plus précisément de sa R&D, avec OPPO a pu susciter des inquiétudes du côté de la jeune entreprise. Bien sûr, le PDG Pete Lau minimise l’impact négatif d’une telle démarche et se concentre sur les effets positifs de la combinaison des personnalisations Android des deux entreprises. En un mot, OnePlus affirme qu’elle sera en mesure de fournir des mises à jour logicielles plus rapides grâce à elle.

Cette promesse doit encore être prouvée en action, mais au moins une partie de la garantie de OnePlus est déjà vérifiée.

Tous ceux qui utilisent ou testent le OnePlus Nord 2 n’ont pas remarqué de différences, du moins en ce qui concerne l’expérience utilisateur, par rapport aux autres smartphones OnePlus. Et ce, bien qu’il exécute le ColorOS d’OPPO.

Selon 9to5Google, ce détail n’a apparemment été que brièvement mentionné dans le guide des testeurs pour le smartphone. Il semble que la plupart des changements liés à ColorOS se soient produits sous le capot, invisibles aux yeux des utilisateurs. En d’autres termes, OxygenOS est devenu une surcouche par-dessus ColorOS.

De quoi apaiser les fans

Comme les changements ne sont en aucun cas perturbateurs, cela pourrait apaiser les inquiétudes des fans de OnePlus concernant la fusion des logiciels de ces deux entreprises.

OnePlus a promis que OxygenOS n’allait pas disparaître de sitôt, mais il est trop tôt pour dire que cela n’arrivera pas éventuellement. OxygenOS 11 a déjà prouvé que la société n’hésiterait pas à détourner l’expérience utilisateur de quelque chose à laquelle ses clients ont été habitués, et ce n’est peut-être qu’une question de temps avant que OxygenOS et ColorOS deviennent presque indiscernables.