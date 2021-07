Galaxy S22 : les numéros de modèle des nouveaux fleurons sont apparus

by

En janvier dernier, Samsung a dévoilé le Galaxy S21, le Galaxy S21+ et le Galaxy S21 Ultra. Il est spéculé que la gamme Galaxy S22 sera officialisée au début de l’année prochaine. Une nouvelle fuite a révélé les numéros de modèle de la série de smartphones.

La nouvelle série Galaxy S de Samsung devrait voir le jour au début de l’année prochaine. Les numéros de modèle de ces nouveaux appareils sont maintenant connus. Comme d’habitude, il y aura trois smartphones différents. En plus d’une version Plus, un modèle Ultra est également attendu.

Alors que le Galaxy S22 standard est censé s’appeler « SM-S901x », le modèle Plus est susceptible de s’appeler « SM-S906x ». La version Ultra semble avoir reçu le numéro de modèle « SM-S908x ». Samsung avait commencé à attribuer des numéros de modèle de la forme « SM-G9xx » à ses appareils phares avec le Galaxy S5. Après avoir appelé les modèles Galaxy S21 « SM-G991x », « SM-G996x » et « SM-G998x », la société sud-coréenne a légèrement modifié les désignations et remplacé le « G » par un « S ».

Pour l’instant, on ne connaît que peu d’informations sur le Galaxy S22. Selon une fuite du mois dernier, l’écran est de 6,06 ou 6,1 pouces. L’écran du S22+ aurait une diagonale de 6,55 ou 6,66 pouces. La variante Ultra devrait avoir un écran de 6,8 pouces. Si le modèle ordinaire et la version Plus sont susceptibles d’avoir une coque arrière en plastique, le Galaxy S22 Ultra pourrait être équipé d’une coque en verre de meilleure qualité.

Les appareils pourraient être équipés du processeur Exynos basé sur AMD.

Focus sur la photo ?

Samsung pourrait réintroduire le refroidissement par chambre à vapeur pour la gamme Galaxy S22. Les prochains flagships de la série S devraient également arriver avec un support de charge rapide de 65 W. Le Galaxy S22 Ultra pourrait être équipé d’un capteur photo penta-lentille de 200 mégapixels portant la marque Olympus. Il est spéculé que la configuration à trois caméras du S22 pourrait inclure une caméra primaire de 50 mégapixels, une caméra ultra-large de 12 mégapixels et un téléobjectif de 12 mégapixels avec un zoom optique 3x.

Selon SamMobile, les numéros de modèle suggèrent que tous les appareils de la série Galaxy S22 disposent d’un modem 5G intégré.

Cependant, aucune autre spécification n’est connue pour le moment. La nouvelle génération phare devrait être officiellement dévoilée au printemps 2022. Tout d’abord, le fabricant souhaite présenter ses prochains smartphones pliables. Un événement Unpacked correspondant aura lieu le 11 août.