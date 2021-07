Honor travaille sur un smartphone pliable analogue au Mate X2 de Huawei

Cependant, on ne peut nier qu’il pourrait y avoir beaucoup plus que ce que l’on croit. Bien que les deux marques soient indépendantes, les nouveaux appareils de Honor ressemblent toujours beaucoup à leurs homologues de Huawei.

Depuis sa séparation, Honor s’est approvisionné en puces auprès de Qualcomm et est désormais en mesure d’expédier des smartphones avec les services mobiles de Google préinstallés. Cela permet à la société de vendre à nouveau ses appareils en dehors de la Chine et le consortium de fournisseurs qui a racheté la marque l’a quelque peu remise sur les rails.