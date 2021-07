Les fuites concernant la Galaxy Watch 4 donnent une image très alléchante

Les smartwatches ont naturellement moins de ressources matérielles que leurs partenaires smartphones, mais les smartwatches Wear OS ont été impopulaires pour avoir un matériel plutôt médiocre par rapport aux autres plateformes.

C’est particulièrement vrai avec le processeur que la plupart des fournisseurs utilisent, avec des technologies datant de 2018 ou plus. Le prochain Wear OS tente de se détacher de cela, mais sa première incarnation pourrait aller encore plus loin. Si ces dernières fuites sont correctes, la Galaxy Watch 4 de Samsung pourrait être l’une des smartwatches les plus puissantes à ce jour.

Le choix du processeur est encore plus important sur les smartwatches en raison de leur espace et de leurs batteries limités. L’efficacité énergétique et la taille jouent un rôle plus critique pour les wearables, mais il n’y a pas beaucoup de chipsets pour les wearables parmi lesquels choisir. La plupart des smartwatches Wear OS utilisent l’ancien Snapdragon Wear 3100 de Qualcomm, ne profitant pas des fonctionnalités plus récentes du Snapdragon Wear 4100+ à 12 nm.

Bien qu’elle fonctionne sous Wear OS, la Galaxy Watch 4 se passera également de ce SoC, mais c’est probablement pour le bien de tous. Selon l’exclusivité de SamMobile, les prochaines smartwatches de Samsung utiliseront un nouveau chipset Exynos W920 en 5 nm. La taille réduite laisse plus de place aux autres composants tout en améliorant les performances globales par watt.

Le Exynos W920 serait doté d’un processeur 1,25 x plus rapide et d’un GPU 8,8 fois meilleur, mais il reste à voir comment il se comportera face au Snapdragon Wear 4100+.

Une puissante smartwatch

La Galaxy Watch 4 disposera également de 1,5 Go de RAM et de 16 Go de stockage, ce qui constitue peut-être les capacités les plus élevées sur le marché des smartwatches jusqu’à présent. Ces mises à niveau n’auraient pas pu arriver à un meilleur moment avec la promesse de davantage d’applications et de davantage de fonctionnalités par Wear OS et le Google Play Store.

Ces fuites complètent à peu près les informations de la Galaxy Watch 4 et de la Galaxy Watch 4 Classic, et c’est intéressant. Il y aura beaucoup d’attentes pour les prochaines smartwatches de Samsung le mois prochain, non seulement en raison du matériel, mais aussi en raison d’une nouvelle expérience Wear OS au style One UI.