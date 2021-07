Google Meet est désormais disponible pour les utilisateurs de Glass Enterprise Edition

Google a annoncé qu’une version bêta ouverte est désormais disponible pour tous les clients de Google Workspace pour Google Meet fonctionnant sur Glass Enterprise Edition 2.

Les Glass Enterprise Edition 2 sont un dispositif portable qui permet aux travailleurs de partager une vue en temps réel de ce qu’ils voient avec leurs clients ou leurs équipes virtuelles. Google affirme que les techniciens de service, les formateurs et autres travailleurs de première ligne ont déclaré que le partage de ce qu’ils voient avec leurs équipes fait la différence.

Google a maintenant annoncé qu’à partir de cette semaine, Google Meet on Glass Enterprise Edition 2, connu sous le nom de Meet on Glass, est plus largement disponible par le biais d’une bêta ouverte. Tout client de Google Workspace dans le monde peut permettre à ses employés, fournisseurs et partenaires d’accéder à ce qu’ils voient par les lunettes en utilisant un environnement Google Meet simple et intuitif. Meet on Glass permet aux participants d’avoir une vue à la première personne du point de vue du porteur des lunettes et de collaborer avec l’ensemble de la réunion vidéo en temps réel.

Selon Google, les clients qui ont testé ce service mettent en relation des équipes situées dans différentes régions du monde afin de collaborer sur de nouvelles façons de résoudre des problèmes ensemble. L’une de ces entreprises est un groupe de services immobiliers appelé CBRE, qui utilise Meet on Glass pour mettre en relation les employés sur les chantiers avec les équipes du siège et les chefs de projet.

Le nouveau système permet à l’entreprise et à ses employés de se joindre aux événements du calendrier directement à partir des Glass en quelques tapotements, sans avoir à se connecter ou à scanner des codes.

Offrir une nouvelle expérience de vidéoconférence

Actuellement, Meet on Glass Enterprise Edition 2 est disponible pour les clients en Amérique du Nord, en Europe et en Australie. Au Japon, les utilisateurs peuvent se procurer les Glass grâce à un partenariat avec NTT DOCOMO qui fournit Meet on Glass directement aux clients japonais.

Selon Google, ce service est l’une des façons d’offrir de nouvelles expériences de vidéoconférence aux clients du monde entier, quels que soient les appareils qu’ils utilisent pour se connecter et collaborer avec leur équipe.

Glass a échoué en tant que produit grand public, mais il a trouvé une nouvelle vie en tant que casque d’entreprise à 999 dollars, qui occupe un créneau analogue à celui de Microsoft HoloLens et (depuis l’année dernière) des casques Magic Leap. Microsoft fait la promotion d’un outil d’assistance à distance HoloLens payant qui fonctionne de manière analogue à Meet on Glass.