Le sideloading d’applications Android dans Windows 11 pourrait être plus facile

Amazon apporte des modifications à l’Amazon Appstore qui pourraient avoir un effet bénéfique sur le sideloading d’applications Android dans Windows 11. La boutique d’Amazon prendra désormais en charge l’Android App Bundle, qui est la nouvelle norme pour les applications Android que Google a poussé les développeurs à adopter.

Auparavant, Google avait annoncé qu’elle éloignait les développeurs du format de fichier APK, dont Microsoft avait confirmé qu’il pouvait être utilisé pour sideloader des applications Android sur Windows 11. Cela aurait compliqué la possibilité d’exécuter des applications qui ne sont pas officiellement disponibles dans l’Appstore d’Amazon, mais la nouvelle d’Amazon laisse espérer que ce ne sera pas le cas.

Amazon indique qu’en plus du format APK, la société travaille avec les développeurs pour prendre en charge le format Android App Bundle pour différentes soumissions d’applications. Cependant, il ne semble pas que ce soit quelque chose qui se produira immédiatement. L’entreprise a indiqué que des mises à jour à ce sujet seront communiquées plus tard dans l’année, car elle souhaite que les soumissions d’applications soient aussi simples et « sans friction » que possible pour les développeurs.

Contrairement à Google, Amazon ne rend pas obligatoire le format Android App Bundle. Les développeurs peuvent continuer à utiliser les APK et à soumettre des applications de la même manière qu’auparavant.

Cela devrait signifier que les utilisateurs de Windows 11 verront toujours un large éventail d’applications disponibles en téléchargement et en sideloading.

Lancement à la fin de l’année

« Amazon Appstore travaille activement à la prise en charge du nouveau format, qui offrira des avantages tels que des téléchargements d’applications de plus petite taille pour les clients et des téléchargements à la demande pour les fonctionnalités et les actifs. Ces changements profitent aux clients en les aidant à télécharger des aspects spécifiques d’une application en temps réel, selon leurs besoins », a déclaré Amazon.

Microsoft n’a pas encore livré une version de Windows 11 avec l’Amazon App Store ou la prise en charge des applications Android. La société a déjà publié trois versions de Windows 11 depuis la version initiale pour les tests bêta. Ces versions de Windows 11 ont modifié le menu Démarrer, les aperçus d’applications dans la barre des tâches et ont même introduit un nouveau widget.

Si vous êtes impatient de tester les applications Android dans Windows 11, vous pouvez vous inscrire pour devenir un Windows Insider, puis inscrire votre appareil au programme. Vous pourrez ainsi tester Windows 11 en version bêta avant sa sortie générale prévue pour les fêtes de fin d’année.