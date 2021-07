La corde à sauter connectée Hyrope permet de suivre votre activité

La corde à sauter connectée s’associe à l’application officielle de la société par Bluetooth. Une fois que la Hyrope est connectée à l’application, elle peut suivre non seulement le nombre de sauts, mais aussi la vitesse de saut et les calories brûlées en temps réel. L’application peut également créer des objectifs de remise en forme en fonction des performances de l’utilisateur grâce aux technologies d’intelligence artificielle (IA).

