Microsoft confirme l’arrivée de la version 21H2 de Windows 10

Alors que tous les regards sont tournés vers Windows 11 ces jours-ci, y compris ceux de Microsoft elle-même, la société s’engage toujours à offrir un support à Windows 10 et les appareils qui ne seraient pas autorisés à passer au nouveau système d’exploitation.

Selon les plans de support actuels, Windows 10 continuera à recevoir des mises à jour jusqu’en octobre 2025, de sorte que les utilisateurs dont les appareils ne sont pas éligibles pour la mise à niveau gratuite vers Windows 11 ont environ quatre ans pour décider de ce qu’ils vont faire jusqu’à ce qu’ils se retrouvent sans mises à jour de sécurité.

Et si le lancement de Windows 11 est prévu pour le second semestre de l’année, il en va de même pour une nouvelle mise à jour des fonctionnalités de Windows 10, car Microsoft s’en tient à son calendrier de sortie initial pour le système d’exploitation actuel.

La version 21H2 de Windows 10 sera donc mise en ligne pour les appareils fonctionnant sous Windows 10, mais étant donné que Microsoft se concentre désormais sur Windows 11, il est possible qu’elle comprenne des améliorations plutôt subtiles.

Windows 10 version 21H2 en octobre ou en novembre

Selon le calendrier de publication actuel de Microsoft, la version 21H2 de Windows 10 devrait être finalisée en septembre ou octobre, puis expédiée aux appareils Windows 10 en octobre ou novembre.

« Bien que Windows 11 marque une étape passionnante pour l’avenir de Windows, nous continuerons à prendre en charge Windows 10 jusqu’au 14 octobre 2025. Nous lancerons la version 21H2 de Windows 10 au cours du second semestre de cette année, ainsi qu’une édition LTSC (Long-Term Servicing Channel) de Windows 10. Nous partagerons des informations plus détaillées sur la prochaine mise à jour de Windows 10 et Windows 11, y compris des détails sur la façon dont nous rendrons disponible et déploierons chaque version. Restez à l’écoute pour plus d’informations sur Windows, et n’oubliez pas que le fait d’être sur la dernière version de Windows vous offre à la fois les dernières fonctionnalités et les protections de sécurité pour aider à garder votre appareil plus sûr », explique Microsoft.

La version 21H2 de Windows 10 sera disponible pour tous les appareils fonctionnant sous Windows 10.